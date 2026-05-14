¡Muchas felicidades, Kenny Robert! El creador de Jessica cumple 27 años más viral que nunca

Kenny Robert Peña llega a sus 27 años con alas literales. Este jueves, el influencer cubano radicado en Miami cumple años y para celebrarlo protagonizó una sesión fotográfica de estética angelical: alas de tul blanco iridiscente, cadena y una mirada que no pide permiso. «Recibo mis 27 años con amor, con gratitud y con la certeza de que las mejores versiones de mí todavía están por llegar», escribió en Instagram.

El mensaje completo suena más a declaración de intenciones que a simple felicitación: «Porque cada caída me hizo más fuerte, cada lágrima me hizo más humano y cada sueño me recordó quién soy. Más luz, más fuerza, más éxito y más vida.» Las fotos, firmadas por la fotógrafa @suset_photography, ya acumulan miles de likes y cientos de felicitaciones.

No es la primera vez que Kenny convierte su cumpleaños en un evento mediático. El año pasado, cuando cumplió 26, posó completamente desnudo entre globos lilas y azul cielo con el mensaje «Felices y dulces 26 años, estoy listo para seguir dándola toda», generando una avalancha de comentarios pidiendo zoom en las fotos.

El sello que lo distingue dentro del humor cubano digital es Jessica, su alter ego irreverente y dramático que satiriza la farándula con precisión quirúrgica. No es drag en el sentido tradicional: es un personaje de puro teatro cómico capaz de convertir cualquier escándalo de redes en un momento viral.

Su sentido del humor, su rapidez para encontrar el look perfecto para cada video y su ingenio lo han convertido en uno de los personajes más reconocibles y virales del entretenimiento cubano en redes sociales.

La prueba más reciente llegó en abril de 2026, cuando criticó el trato agresivo contra el cubano Gino Montalvo en el programa «Planeta Alofoke» y el productor dominicano Santiago Matías lo bloqueó. La respuesta de Kenny, como siempre, fue con humor: Alofoke bloqueó a Kenny Robert y él respondió como Jessica: «Ay, me bloqueó. ¿Y de la mente pa' cuándo, papi? No aguantaste la presión.» El reel se hizo viral de inmediato.

Antes de eso, la polémica más sonada fue la que protagonizó con Rachel Arderi: publicó una parodia usando su audio tras su accidente de tránsito, la eliminó argumentando empatía y la resubió cuando Rachel reapareció riéndose del mismo audio junto a otras influencers. El culebrón digital se convirtió en uno de los más seguidos de la comunidad cubana en redes.

También participó en «El Rancho de Destino» (enero-febrero 2026), el primer gran reality de la comunidad cubana en Miami.

Fuera de las polémicas, cada hito personal de Kenny se convierte en contenido. En enero de 2025 compró su primer Mercedes-Benz CLA 2017 y lo celebró públicamente. En mayo de ese año mostró su nuevo apartamento en Miami con el sarcástico «¡Pobres vecinos!», que resumía en dos palabras toda su personalidad mediática.

A sus 27 años, Kenny Robert ha construido algo difícil de fabricar: una presencia que genera tanto cariño como conversación. Las alas de ángel de esta sesión fotográfica son la imagen perfecta de alguien que sabe exactamente quién es y, sobre todo, hacia dónde va.

¡Muchas felicidades, Kenny!