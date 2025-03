El influencer cubano Kenny Robert se enfrentó a una ola de críticas en redes sociales tras publicar un video en el que utilizaba la voz de la también creadora de contenido Rachel Arderi, que sufrió un accidente de tránsito en Miami la semana pasada. Aunque su intención fue, según dijo, meramente humorística, las reacciones negativas lo llevaron a eliminar el contenido y a ofrecer una explicación pública.

“Sobre el video que acabo de hacer anteriormente, aquí todo el mundo sabe el tipo de contenido que hago, que muchas veces es difícil de entender porque yo quemo a las personas, bromeo, las jodo”, expresó Kenny, dejando claro que no busca hacer daño con su trabajo.

Lo más leído hoy:

El comediante explicó que su estilo se basa en el sarcasmo y la imitación, pero sin intención de burlarse de tragedias ajenas. "Mi contenido nunca me ha traído problemas. Si alguien es empático en este medio soy yo, porque siempre me han visto que cuando he tenido que salir a defender a alguien lo hago", aseguró, y agregó que comprende que hay momentos para el humor y otros para la sensibilidad.

Kenny subrayó que su decisión de retirar el video respondió a un acto de empatía hacia Rachel: "Yo no me estoy burlando de nadie, solo estoy haciendo mi contenido. Soy empático y quito el video anterior porque puedo entender que ella está pasando por un momento difícil, porque fue un accidente". Además, aclaró que el contenido no fue hecho con mala fe: "El video que hice no lo hice para sentir mal a ella ni a sus seguidores. El contenido llevaba su voz. Una persona mala no soy. Repito: no soy Otaola, soy Kenny".

Aprovechó también para reafirmar su independencia creativa y la autenticidad de su trabajo: "Yo mismo me busco mis números, creo contenido. No tengo que salir a hablar de nadie para brillar porque tengo personajes que he creado yo con mi imaginación. Con esto quiero decir que no necesito andar con nadie para brillar". Y concluyó: “Creo en mí lo suficiente para sacar esto que es lo que les gusta a ustedes”.

En medio de la polémica, sus seguidores se dividieron. Algunos lo criticaron por ceder ante la presión, mientras otros lo defendieron con vehemencia: “No te preocupes, tú eres lo máximo” o “Ella se quema rápido, pero cuando te ríes de otros no se molesta”. También se leyeron mensajes como: “El que tiene complejos y no le gustan las críticas, que no exhiba su vida en redes”.

Figuras conocidas también salieron a respaldarlo. El usuario @un_martitodurako8_live_oficial escribió: "¿Y por qué lo borraste? No tienes que borrar tu contenido, Kenny. Aquí cada cual hace sus cosas... Nunca he visto que públicamente te den las gracias por las promos gratis que les has dado". La influencer Sachy Sánchez también fue clara: "Te he dicho muchas veces que tu contenido es muy tuyo y no es para ofender. Al que no le guste, que no te vea. Y ya, porque esa es Jessica ya ti nadie te paga los biles".

Este episodio vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los límites del humor y la empatía en tiempos de redes sociales. Kenny, sin embargo, reafirmó que seguirá fiel a su estilo.

Aquí, el video:

Preguntas Frecuentes sobre la Polémica de Kenny Robert y Rachel Arderi