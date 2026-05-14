Así sorprendieron a Thalia, ex de Velito, en el Día de las Madres: ¿Quién fue el responsable?

Un ramo de rosas negras llegó hasta Thalía (@la_thalia__) por el Día de las Madres, y la imagen que publicó la joven en Instagram se convirtió de inmediato en el tema del día en las redes cubanas.

El video mostraba a la joven mamá —trenzas largas, gafas de sol, top negro y una sonrisa que lo decía todo— recibiendo el detalle en Regla, La Habana, mientras sonaba «Desde Que te tengo» de Carin León.

El mensaje escrito en el video no dejaba lugar a dudas sobre la intención del gesto: «Estas rosas negras son para ti, porque representan fuerza, elegancia y lo única que eres. Espero que este detalle te recuerde lo mucho que te quieren y admiran. ¡Feliz Día de las Madres!»

Lo que la publicación no reveló fue quién encargó el regalo, y ese silencio fue suficiente para encender la curiosidad de miles de seguidores.

Thalía respondió al post de la floristería con un escueto pero cargado «te quiero muchísimo », sin aclarar absolutamente nada sobre el remitente.

La pregunta que todos se hacían llegó rápido en los comentarios: «¿A que digo quién se las mandó? Tan bella la Thali», escribió un usuario, resumiendo lo que muchos pensaban.

Y entonces alguien lo notó: entre los «me gusta» del post figuraba el perfil de @velito_el_bufon, el propio ex de Thalía. «Velito arriba del like», apuntó alguien.

El contexto lo hacía aún más llamativo. Apenas días antes, Velito había llegado a La Habana con su nueva pareja, Paula Martínez, y la presentó públicamente como «mi mujer» ante las cámaras de La Familia Cubana el fin de semana.

La ruptura entre Thalía y Velito se hizo pública el 20 de febrero, apenas 11 días después del nacimiento de su segundo hijo Thiago, en circunstancias muy comentadas: el cantante abandonó Cuba tres días después del parto para una gira europea.

Desde entonces, Thalía construyó una imagen de mujer fuerte e independiente con mensajes que se volvieron virales, como el contundente «Nada de madre soltera, yo soy mujer soltera, mis hijos no andan buscando papá», que acumuló más de 409,000 vistas en abril.

Esa trayectoria reciente explica por qué tantos seguidores reaccionaron al ramo con mensajes de apoyo emocional, más allá del misterio sobre el remitente.

«Nadie sabe lo que está pasando y lo bien que día a día se ha convertido en una excelente mujer y madre» o «Nadie sabe su dolor, su sufrimiento y todo lo que ha pasado en estos últimos meses, pero te digo algo, Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreras y tú has demostrado que eres una de ellas», le dijeron a la mamá de dos.

El propio Día de las Madres, Thalía había publicado un mensaje propio que acumuló más de 16,000 me gusta: «Felicidades a mí que a pesar de que empecé temprano siento que he hecho un buen trabajo».

Quién encargó las rosas negras sigue siendo un misterio. Pero es evidente que a la joven le encantó la sorpresa.