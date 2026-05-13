Velito El Bufón se deja ver con su novia en La Habana y las redes estallan: «Sí, vine con mi mujer»

Dos palabras bastaron para incendiar los comentarios: «mi mujer». Velito El Bufón llegó el fin de semana a un local en La Habana para uno de sus conciertos, acompañado de su nueva pareja, Paula Martínez, y durante la entrevista grabada por La Familia Cubana se refirió a ella como "mi muje", desatando una avalancha de reacciones en redes sociales.

El video muestra al cantante llegando al volante de un automóvil con Paula en el asiento del copiloto.

Fue en ese contexto donde Velito, sin titubear, presentó a su acompañante como «mi mujer» ante las cámaras, la primera vez que lo hacía públicamente en Cuba.

La frase no cayó bien en una parte importante de sus seguidores, y el motivo tiene nombre y fecha: Thalía, madre de sus dos hijos, dio a luz a Thiago el 9 de febrero de 2026, y apenas 11 días después anunció públicamente la separación mientras estaba en pleno postparto.

Thalía lo explicó ella misma en su momento: «Velito y yo terminamos hace unos meses. Él decidió hacer su vida y yo la mía. No lo habíamos hecho público (...) estoy recién parida y por cuestión de mi bienestar no quería que cayera en polémica».

Velito había salido de Cuba el 12 de febrero —tres días después del parto— para una gira europea, viaje en el que fue visto por primera vez junto a Paula Martínez en España.

El 13 de abril oficializó la relación en Instagram, coincidiendo con el cumpleaños 21 de Thalía, lo que generó una primera ola de críticas.

Ahora, verlo llegar a La Habana con Paula y llamarla «mi mujer» ante las cámaras reabrió todas las heridas acumuladas desde febrero.

El comentario más likeado del video lo resumió sin rodeos: «Dice mujer !!!! Mujer es la madre de tus hijos que gracias a ella también tienes éxito y carrera! Por eso mujeres apunten. Nota mental: no ser mujer del proceso».

La expresión «mujer del proceso» —referida a Thalía como quien lo acompañó antes del éxito— se convirtió en el hilo conductor del debate, repitiéndose en decenas de comentarios.

Hubo quienes pusieron el foco en el timing: «De verdad que los hombres olvidan rapidísimo... Creo que merece un respeto para esa muchacha Talia que está recién parida... el postparto es cosa seria para nosotras las mujeres aunque muchos no lo crean», escribió una usuaria.

Otros cuestionaron directamente la terminología: «Todos entendemos que se terminó una relación y que ya hay otra pero se vería más lindo cuando se dice mi novia, mi pareja, pero tu mujer tiene que llevar tiempo con ella para yo adaptarme a eso».

No faltó el humor cubano: «Mi mujer de 3 meses», escribió una seguidora, mientras otra ironizó sobre los apagones en la isla: «Mira como derrochan corriente».

Tampoco faltaron voces que defendieron el derecho del cantante a rehacer su vida, aunque fueron minoría entre los comentarios más comentados.

Velito, a quien sus fans han apodado «el Shakiro de Cuba» por lanzar canciones que muchos interpretan como dedicadas a su ex, suma así un nuevo capítulo a la polémica sentimental más seguida del entretenimiento cubano en lo que va de 2026.

«La vida le va a demostrar porqué la mujer que estuvo en las buenas y en las malísimas no se cambia ni se olvida», cerró una seguidora, con el tono que definió toda la conversación.