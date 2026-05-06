“Pa’ Thalía otra vez”: Velito lanza adelanto y las redes aseguran que sigue sin superarla

Velito El Bufón publicó un adelanto de su nueva canción «El Punto» en Instagram junto a su hijo mayor, y la sección de comentarios explotó con una sola conclusión: otra dedicatoria para Thalía.

El video se convirtió en uno de los adelantos más comentados del cantante cubano de reparto.

El fragmento muestra un tono romántico y posesivo. El verso más repetido por los usuarios en los comentarios fue precisamente el que más encendió la conversación: «Yo soy el primero en tu vida y el último hombre».

La reacción del público no se hizo esperar. El comentario más likeado del post fue «Pa talia remix número 38». Más abajo, «Ok pero ella seguirá siendo la musa de sus canciones», y «Muchacho tú estás muerto con Thalía».

La presencia del hijo del cantante en el video fue interpretada por muchos seguidores como una pista adicional. «La presencia de su bby es la confirmación de pa quien es el tema», escribió un usuario. Otros fueron más directos: «La musa siempre será Talía» y «Ese tema tiene nombre y es Thalía».

Ninguno de estos señalamientos está confirmado por el artista, que no menciona a su ex en el adelanto. Sin embargo, los usuarios aseguran que el patrón es inconfundible.

Este nuevo tema se enmarca en una racha que los fans ya siguen con atención. Desde que Velito y Thalía confirmaron su ruptura el 20 de febrero —apenas once días después del nacimiento de su segundo hijo Thiago—, el cantante ha lanzado una serie de canciones que sus seguidores asocian directamente con la separación.

Primero fue «Cuidámela», junto a Dany Ome y Kevincito El 13, con versos como «Sé que le hice daño al nadar con otros peces» y «Mano, cuídamela… y dale más de lo que yo le di». Luego llegó el adelanto de «Te echo de menos», lanzado el 14 de abril, el mismo día del cumpleaños número 21 de Thalía, lo que le valió el apodo de «el Shakiro de Cuba» en redes sociales.

El contraste con su vida actual no pasó desapercibido. El 13 de abril, Velito oficializó su nueva relación con Paula Martínez, una tripulante de cabina, mientras sus canciones seguían apuntando, según los fans, a su ex. «Qué triste ser la mujer de Velito y ver que todo se lo dedica a su 'ex' MUJER», escribió un usuario. Otro comentario resumió el sentir general con ironía: «Con el mayor respeto que pueda merecer su nueva pareja, debe tener una mente muy abierta».

Thalía, por su parte, respondió públicamente en abril con un video viral en el que afirmó: «Yo soy mujer soltera, mis hijos no andan buscando papá».

Un fan resumió en los comentarios lo que muchos sienten: «Nunca superé Pa Thalía, luego me sacaste Cuidámela, Te echo de menos también y ahora esto… contigo no hay amor que se supere».