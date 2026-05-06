“Pa’ Thalía otra vez”: Velito lanza adelanto y las redes aseguran que sigue sin superarla

Velito El Bufón publicó un adelanto de su nueva canción «El Punto» en Instagram junto a su hijo mayor, y la sección de comentarios explotó con una sola conclusión: otra dedicatoria para Thalía.
El video se convirtió en uno de los adelantos más comentados del cantante cubano de reparto.
El fragmento muestra un tono romántico y posesivo. El verso más repetido por los usuarios en los comentarios fue precisamente el que más encendió la conversación: «Yo soy el primero en tu vida y el último hombre».
La reacción del público no se hizo esperar. El comentario más likeado del post fue «Pa talia remix número 38». Más abajo, «Ok pero ella seguirá siendo la musa de sus canciones», y «Muchacho tú estás muerto con Thalía».
La presencia del hijo del cantante en el video fue interpretada por muchos seguidores como una pista adicional. «La presencia de su bby es la confirmación de pa quien es el tema», escribió un usuario. Otros fueron más directos: «La musa siempre será Talía» y «Ese tema tiene nombre y es Thalía».
Ninguno de estos señalamientos está confirmado por el artista, que no menciona a su ex en el adelanto. Sin embargo, los usuarios aseguran que el patrón es inconfundible.
Este nuevo tema se enmarca en una racha que los fans ya siguen con atención. Desde que Velito y Thalía confirmaron su ruptura el 20 de febrero —apenas once días después del nacimiento de su segundo hijo Thiago—, el cantante ha lanzado una serie de canciones que sus seguidores asocian directamente con la separación.
Primero fue «Cuidámela», junto a Dany Ome y Kevincito El 13, con versos como «Sé que le hice daño al nadar con otros peces» y «Mano, cuídamela… y dale más de lo que yo le di». Luego llegó el adelanto de «Te echo de menos», lanzado el 14 de abril, el mismo día del cumpleaños número 21 de Thalía, lo que le valió el apodo de «el Shakiro de Cuba» en redes sociales.
El contraste con su vida actual no pasó desapercibido. El 13 de abril, Velito oficializó su nueva relación con Paula Martínez, una tripulante de cabina, mientras sus canciones seguían apuntando, según los fans, a su ex. «Qué triste ser la mujer de Velito y ver que todo se lo dedica a su 'ex' MUJER», escribió un usuario. Otro comentario resumió el sentir general con ironía: «Con el mayor respeto que pueda merecer su nueva pareja, debe tener una mente muy abierta».
Thalía, por su parte, respondió públicamente en abril con un video viral en el que afirmó: «Yo soy mujer soltera, mis hijos no andan buscando papá».
Un fan resumió en los comentarios lo que muchos sienten: «Nunca superé Pa Thalía, luego me sacaste Cuidámela, Te echo de menos también y ahora esto… contigo no hay amor que se supere».
Preguntas Frecuentes sobre Velito El Bufón y su Relación con Thalía
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué las canciones de Velito El Bufón se asocian con su ex pareja Thalía?
Las canciones de Velito El Bufón se asocian con Thalía porque las letras abordan temas de nostalgia, arrepentimiento y dedicación que los seguidores interpretan como referencias directas a su relación pasada. Los títulos y el contenido de las canciones, como "Cuidámela" y "Te echo de menos", han sido vistas como alusiones a Thalía, su ex pareja y madre de sus hijos.
¿Cómo ha reaccionado Thalía a la polémica generada por las canciones de Velito?
Thalía ha respondido a la polémica con declaraciones públicas en las que afirma su independencia, como cuando dijo: "Yo soy mujer soltera, mis hijos no andan buscando papá". Este mensaje llegó tras el lanzamiento de nuevas canciones de Velito que los fans interpretaron como dedicadas a ella, lo que ha mantenido el interés mediático en su relación.
¿Qué efecto ha tenido la separación de Velito y Thalía en sus carreras artísticas?
La separación ha generado un aumento de atención mediática hacia ambos, especialmente en torno a Velito, quien ha lanzado varias canciones que sus seguidores vinculan con Thalía. Esto ha mantenido a ambos en el centro de la conversación pública, lo que podría estar beneficiando la visibilidad de sus carreras artísticas.
¿Por qué Velito El Bufón es llamado "el Shakiro de Cuba" en redes sociales?
Velito El Bufón ha sido apodado "el Shakiro de Cuba" debido a la similitud de su estrategia musical con la de Shakira, quien también convirtió sus experiencias personales en éxitos musicales tras su separación de Gerard Piqué. Al igual que Shakira, Velito ha lanzado varias canciones que parecen inspirarse en su ruptura con su ex pareja, Thalía.
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