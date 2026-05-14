"No puedo tener amigas pobres": Así reaccionó Kenny Robert al regalo de Samantha Hernández por su cumpleaños

Kenny Robert celebró esta semana su cumpleaños número 27 con una sorpresa que no esperaba: su amiga, la también influencer cubana Samantha Hernández, le regaló unas zapatillas de la marca Balenciaga con acabado iridiscente en tonos azul, morado y rosa metálico, cuyo precio ronda unos cuantos cientos de dólares.

El modelo regalado corresponde a las Balenciaga Runner Sneaker con acabado iridiscente, una de las líneas más reconocibles de la firma de lujo francesa, con suela voluminosa y combinación de materiales sintéticos con efecto metálico.

La reacción del creador de contenido, conocido por su personaje «Jessica», quedó grabada en sus historias de Instagram con su mezcla característica de humor y afecto genuino.

Captura Instagram / Kenny Robert

«Miren el regalo que me hizo la Samantha. Ayo morí. Ella sabe mis gustos. Ay dios mío no puedo tener amigas pobres. Ay Samantha te amo, morí de amor», exclamó Kenny Robert al mostrar el obsequio, recién sacado de su caja.

La frase «no puedo tener amigas pobres», dicha en tono jocoso y cariñoso, capturó de inmediato la atención de su comunidad, que reconoció en ella la marca personal del influencer: humor exagerado y agradecimiento genuino envuelto en comedia.

Samantha Hernández, por su parte, también publicó una historia en Instagram con un collage de fotos junto a Kenny y un mensaje afectuoso.

«Te amo tanto, gracias por tu amistad, gracias por ser tú, que diosito y todos los santos te den mucha salud y más años de vida para que cumplas cada uno de tus sueños, no hay palabras suficientes para decirte lo mucho que te amo, por más años juntos», escribió la influencer.

Captura Instagram / Samantha Hernández

Kenny Robert y Samantha Hernández son dos de los creadores de contenido cubanos más populares del ecosistema digital de Miami. Ambos han documentado públicamente su ascenso desde que emigraron de Cuba, y han colaborado juntos en proyectos como el videoclip de «Baby I Love You» de Dany Ome y Kevincito El 13. Pero más allá de su trabajo juntos, es su gran amistad y complicidad lo que más valoran los internautas en redes.