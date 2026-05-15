La UNE anuncia menos apagones este viernes y la Guiteras desaparece del parte oficial

El parte informativo de la Unión Eléctrica (UNE) publicado este viernes presenta una anomalía que no pasa desapercibida: la Termoeléctrica Antonio Guiteras, que salió del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en la madrugada del jueves por un salidero en caldera, no aparece mencionada entre las unidades averiadas, en mantenimiento ni fuera de servicio.

La planta, ubicada en Matanzas y considerada la mayor generadora individual del SEN, se desconectó el jueves a las 04:58 de la madrugada.

Su director, Román Pérez Castañeda, advirtió que la reparación tomaría entre tres y cuatro días dependiendo de la magnitud del daño, y las autoridades dijeron estar trabajando en detectar la avería. Hasta ahora, tampoco se ha anunciado su reconexión al sistema.

Lo que llama la atención es que, pese a esa situación, el déficit proyectado para el horario pico de este viernes cae a 1,619 MW, frente a los 1,991 MW que se registraron como máxima afectación el jueves a las 21:20 horas, sin que exista una explicación oficial clara sobre el origen de esa mejora.

Según el parte de la UNE, a las 06:30 horas de este viernes la disponibilidad del SEN era de 1,241 MW frente a una demanda de 2,800 MW, con 1,565 MW afectados. Para el horario de mediodía se estimaba una afectación de 1,350 MW.

Para el pico nocturno, la UNE prevé la entrada de la Unidad 6 de la CTE Mariel con 70 MW, la Unidad 1 de la CTE Felton —en proceso de arranque—, la Unidad 3 de la CTE Renté con 50 MW y seis motores del emplazamiento de Moa fuel con 90 MW, lo que elevaría la disponibilidad estimada a 1,601 MW frente a una demanda máxima de 3,220 MW.

Entre las unidades con incidencias reportadas figuran en avería la Unidad 6 de la CTE Máximo Gómez, la Unidad 1 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, la Unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y la Unidad 5 de la CTE Antonio Maceo. En mantenimiento están la Unidad 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez, la Unidad 5 de la CTE Mariel, la Unidad 6 de la CTE Renté y la Unidad 5 de la CTE Nuevitas. Hay además 246 MW fuera de servicio por limitaciones en la generación térmica. La Guiteras no figura en ninguna de estas categorías.

El SEN está interconectado desde Pinar del Río hasta Holguín, mientras que Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo operan con microsistemas aislados a la espera de la entrada de la Unidad 1 de la CTE Felton.

Girón informó que la central termoeléctrica Antonio Guiteras, avanza en labores de reparación tras su salida imprevista del SEN. La nueva avería en la caldera no está vinculada al incidente anterior y se revisarán componentes clave como calentadores, quemadores y válvulas.

La salida de Guiteras el jueves desencadenó un colapso parcial del SEN a las 06:09, dejando sin electricidad a toda la franja central y oriental del país desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo. Esta es la novena avería de Guiteras en 2026, producida apenas cinco días después de su resincronización al SEN el 9 de mayo, tras 90 horas de parada y cerca de 300 acciones correctivas.

El mismo tipo de fallo —salidero en caldera— ya había dejado fuera de servicio a la planta el 5 de mayo, lo que evidencia que la reparación anterior no resolvió el problema de fondo. La planta lleva más de 15 años sin un mantenimiento capital, el último fue en 2010, y su director ha reconocido que necesita al menos 180 días de parada para ese mantenimiento, aunque admitió que «la situación del país todavía no lo permite».

El contexto energético es devastador. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió públicamente que Cuba «no tiene absolutamente nada de fuel, de diésel, solo gas acompañante», calificando la situación como «aguda, crítica y extremadamente tensa».