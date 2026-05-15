¿Qué pasó? Thalia, ex de Velito, enciende las redes con fuerte indirecta: "Sin hacer tanto ruido dice las cosas como son"

Thalía, expareja del cantante cubano Velito El Bufón, volvió a sacudir las redes sociales este viernes con una publicación en Instagram que miles de seguidores interpretaron de inmediato como una poderosa indirecta dirigida a su ex.

La joven compartió un video en el que aparece de espaldas, con un vestido blanco suelto y cabello largo oscuro, sentada frente al mar en un atardecer de estética tranquila y segura. El texto que acompañó la imagen fue escueto pero demoledor: «y recuerden el embarazo solo dura 9 meses». Como descripción del post, Thalía añadió simplemente: «solo digo».

La publicación acumuló en pocas horas 47,853 vistas, 12,420 likes y 286 comentarios, con una avalancha de apoyo y mensajes de empoderamiento femenino.

El contexto que rodea la publicación explica la explosión inmediata de reacciones. Thalía y Velito anunciaron su separación el 20 de febrero, apenas 11 días después del nacimiento de su segundo hijo en común, Thiago, estando ella recién parida. Entonces, la joven explicó que la ruptura se había producido durante su embarazo.

A eso hay que sumarle que el cantante se fue de Cuba el 12 de febrero —tres días después del parto— para una gira europea, donde fue visto por primera vez junto a su nueva pareja, Paula Martínez, una tripulante de cabina española. Con ella oficializó la relación justo en el 21 cumpleaños de Thalía.

El pasado miércoles, Velito llegó a La Habana con ella y la presentó ante las cámaras como «mi mujer», lo que generó una nueva ola de críticas en redes sociales.

Un día antes de la publicación de Thalía, el Día de las Madres, la joven recibió un misterioso ramo de rosas negras cuyo remitente no fue revelado, aunque el «me gusta» de Velito en la publicación de la floristería encendió aún más la especulación.

Los comentarios de la nueva publicación explotaron en cuestión de minutos, con indirectas contra Velito, apoyo total a Thalía y frases de empoderamiento femenino.

El comentario con más interacciones fue: «Tú quieres saber quién es una persona? Dale dinero!!!!! Pero tranqui que cuando el malagradecido olvida la vida se encarga de recordárselo». Otro de los más virales fue: «Y Yemayá pone a cada payaso en su circo».

También resonaron frases como «Luego del embarazo hay vidaaaaa», «Ella no necesita que él vire… demasiada luz para quien no sabe distinguir las sombras» y «Así es y después de esos 9 le damos uno para que quieran volver».

El tono de Thalía —tranquila, segura, sin mencionar directamente a Velito— es precisamente lo que más admiran sus seguidores, como resumió uno de los comentarios más celebrados: «Es que sin hacer tanto ruido dice las cosas como son».

No es la primera vez que la joven lanza mensajes que sus seguidores interpretan como respuestas a la situación. En abril, publicó un video viral en el que declaró: «Nada de madre soltera, yo soy mujer soltera, mis hijos no andan buscando papá», que acumuló 409,000 vistas.

Cualquier publicación relacionada con Thalía y Velito sigue siendo suficiente para encender de inmediato la conversación en redes, convirtiendo su historia en la polémica sentimental más seguida del entretenimiento cubano en lo que va de 2026.