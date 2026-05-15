Arrestan en Miami a hombre que amenazó a Lady Gaga en Instagram

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La Policía de Miami arrestó el pasado miércoles a Marc Harold Leverant, un hombre de 42 años, acusado de publicar amenazas de muerte contra la cantante y actriz Lady Gaga en Instagram, según informó la agencia EFE.

En sus publicaciones en la red social, Leverant amenazó con matar a la artista y «a tantas personas como sea posible» antes de quitarse la vida, según los reportes policiales recogidos por los medios locales.

El arresto se produjo en el centro de Miami después de que el Centro de Operaciones contra el Crimen en Tiempo Real del condado de Miami-Dade alertara a las autoridades sobre las publicaciones de Leverant.

Este sistema de monitoreo activo de redes sociales, operado por el condado, fue clave para identificar las amenazas y notificar a la Policía antes de que pudieran materializarse, según el medio local 7 News Miami.

El jueves, Leverant compareció ante la jueza Mindy S. Glazer en un tribunal de Florida City, donde enfrentó cargos por un delito grave de segundo grado por amenazas escritas de muerte o lesiones corporales, conforme a la legislación del estado de Florida.

La jueza le impuso una fianza de 7,500 dólares y, como condición adicional, le prohibió poseer armas de fuego o munición.

Además de las amenazas contra Lady Gaga, Leverant también dirigió mensajes amenazantes contra el Departamento de Bomberos de Miami, el Miami Dade College, el Miami Worldcenter y el productor teatral David Geffen, figura prominente del entretenimiento estadounidense vinculada a Broadway y al Geffen Playhouse de Los Ángeles.

El perfil de amenaza múltiple y difusa contra una celebridad, instituciones educativas, servicios de emergencia y un productor cultural llamó la atención de las autoridades, aunque la Policía de Miami no reveló el contenido exacto de los mensajes publicados en Instagram.

El caso ocurre semanas después de que Lady Gaga actuara en Miami el 13 de marzo de 2026 en el Kaseya Center, ante miles de espectadores, en el marco de su gira «The MAYHEM Ball».

La artista no es ajena a situaciones de violencia: en febrero de 2021, su paseador de perros fue baleado en Los Ángeles mientras paseaba a sus bulldogs franceses y dos de los animales fueron robados, un incidente que generó una amplia cobertura internacional y llevó a la cantante a ofrecer una recompensa de 500,000 dólares por su devolución.

En Florida, las amenazas escritas de muerte se tipifican como delito grave cuando las autoridades las consideran creíbles o están dirigidas a infundir temor, lo que podría acarrear a Leverant una pena significativa de prisión si es hallado culpable.