"Abajo la dictadura": El mensaje que estremeció una calle de Santa Marta

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Una frase escrita en letras negras sobre una pared azul sacudió este viernes la localidad de Santa Marta, en el municipio de Cárdenas, provincia de Matanzas: «Abajo la dictadura», visible para cualquiera que pasara por el lugar.

El grafiti apareció en la Primera Avenida, entre Calle 8 y Calle 9, frente al establecimiento conocido como El Latino, en las primeras horas de la mañana y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, generando comentarios entre vecinos de esta comunidad de unos 12,000 habitantes.

La reacción de las autoridades no tardó: horas después, agentes colocaron una sábana blanca sobre la pared para intentar tapar el mensaje, aunque las imágenes ya se habían difundido ampliamente.

Pero la censura no se detuvo ahí. La policía apareció posteriormente pintando sobre el grafiti y colocó en su lugar un nuevo mensaje: «Aquí no se rinde nadie cojone».

Captura de Facebook

El periodista Christian Arbolaez, quien documentó el episodio, señaló que «más allá de cualquier postura política, resulta lamentable ver a autoridades utilizando groserías y ese tipo de lenguaje en espacios públicos».

El episodio más grave derivado del grafiti fue la detención de la doctora dermatóloga Sordey Ballester Horta, residente en Santa Marta.

Según los reportes publicados en Facebook, la mujer se encontraba en una parada de transporte esperando el bus hacia el hospital de Cárdenas, donde trabaja, cuando tomó una fotografía del cartel.

Poco después, varios oficiales la detuvieron. Al preguntarles el motivo, la respuesta que recibió fue que estaba «en el lugar y el momento equivocado».

Captura de Facebook

Al momento de los reportes, la doctora Ballester Horta permanecía detenida en la unidad de policía local. Quienes la conocen la describen como una mujer tranquila, cristiana y que «no se mete con nadie».

El incidente no es aislado. En Manzanillo, en mayo de 2025, jóvenes que pintaron consignas contra el régimen recibieron multas de 10,000 pesos cubanos y uno de ellos, Yongel Quiala, permaneció bajo custodia varios días.

En Santiago de Cuba, en noviembre de 2025, varios ciudadanos fueron detenidos por pintar grafitis con consignas como «Abajo la dictadura» y «Patria y Vida».

El contexto en que ocurre este episodio es de creciente tensión en Cuba. Un día antes, el 14 de mayo, la Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió una Alerta de Seguridad para sus ciudadanos, en medio de protestas extendidas por varios barrios de La Habana y Santiago de Cuba vinculadas al agravamiento de la crisis energética.

Irma Lidia Broek, quien también difundió las imágenes, resumió el sentir de muchos: «Podrán tapar el muro, pero no el hambre de libertad de un pueblo».