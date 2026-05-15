"Abajo la dictadura": El mensaje que estremeció una calle de Santa Marta

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Una frase escrita en letras negras sobre una pared azul sacudió este viernes la localidad de Santa Marta, en el municipio de Cárdenas, provincia de Matanzas: «Abajo la dictadura», visible para cualquiera que pasara por el lugar.
El grafiti apareció en la Primera Avenida, entre Calle 8 y Calle 9, frente al establecimiento conocido como El Latino, en las primeras horas de la mañana y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, generando comentarios entre vecinos de esta comunidad de unos 12,000 habitantes.
La reacción de las autoridades no tardó: horas después, agentes colocaron una sábana blanca sobre la pared para intentar tapar el mensaje, aunque las imágenes ya se habían difundido ampliamente.
Pero la censura no se detuvo ahí. La policía apareció posteriormente pintando sobre el grafiti y colocó en su lugar un nuevo mensaje: «Aquí no se rinde nadie cojone».
El periodista Christian Arbolaez, quien documentó el episodio, señaló que «más allá de cualquier postura política, resulta lamentable ver a autoridades utilizando groserías y ese tipo de lenguaje en espacios públicos».
El episodio más grave derivado del grafiti fue la detención de la doctora dermatóloga Sordey Ballester Horta, residente en Santa Marta.
Según los reportes publicados en Facebook, la mujer se encontraba en una parada de transporte esperando el bus hacia el hospital de Cárdenas, donde trabaja, cuando tomó una fotografía del cartel.
Poco después, varios oficiales la detuvieron. Al preguntarles el motivo, la respuesta que recibió fue que estaba «en el lugar y el momento equivocado».
Al momento de los reportes, la doctora Ballester Horta permanecía detenida en la unidad de policía local. Quienes la conocen la describen como una mujer tranquila, cristiana y que «no se mete con nadie».
El incidente no es aislado. En Manzanillo, en mayo de 2025, jóvenes que pintaron consignas contra el régimen recibieron multas de 10,000 pesos cubanos y uno de ellos, Yongel Quiala, permaneció bajo custodia varios días.
En Santiago de Cuba, en noviembre de 2025, varios ciudadanos fueron detenidos por pintar grafitis con consignas como «Abajo la dictadura» y «Patria y Vida».
El contexto en que ocurre este episodio es de creciente tensión en Cuba. Un día antes, el 14 de mayo, la Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió una Alerta de Seguridad para sus ciudadanos, en medio de protestas extendidas por varios barrios de La Habana y Santiago de Cuba vinculadas al agravamiento de la crisis energética.
Irma Lidia Broek, quien también difundió las imágenes, resumió el sentir de muchos: «Podrán tapar el muro, pero no el hambre de libertad de un pueblo».
Preguntas frecuentes sobre las protestas y grafitis en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué mensaje apareció en la pared de Santa Marta, Matanzas?
El mensaje que apareció fue "Abajo la dictadura". Este grafiti se pintó en un muro visible en la Primera Avenida de Santa Marta y generó una rápida reacción por parte de las autoridades, quienes intentaron ocultarlo inicialmente con una sábana blanca y luego pintaron sobre él.
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¿Qué consecuencias enfrentó la doctora Sordey Ballester Horta tras el incidente del grafiti?
La doctora Sordey Ballester Horta fue detenida por las autoridades cuando tomó una fotografía del grafiti. Fue acusada de estar "en el lugar y el momento equivocado". Al momento de los reportes, permanecía detenida en la unidad de policía local.
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¿Por qué las autoridades cubanas reaccionan con rapidez ante los grafitis antigubernamentales?
Las autoridades reaccionan rápidamente porque consideran los grafitis como propaganda enemiga o actividad subversiva. Este tipo de actos de protesta son vistos como amenazas al orden constitucional y pueden resultar en severas represalias, incluyendo arrestos y condenas de prisión.
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¿Cómo ha respondido la población cubana a la represión de las manifestaciones antigubernamentales?
A pesar de la represión estatal, la población cubana ha continuado expresando su descontento a través de grafitis y otras formas de protesta simbólica. Estos actos, aunque realizados a menudo de manera clandestina, reflejan el creciente malestar social y el deseo de cambio dentro de la isla.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.