En Cuba «este será un verano en todo sentido muy caliente», sostiene analista político cubano

El analista político cubano José Manuel González Rubines advirtió este jueves que las protestas registradas en distintos puntos de Cuba son «solo el primer capítulo de lo que será un verano muy difícil», y que el país se encamina hacia meses de tensión social sin salida institucional visible.

En un reel de Facebook de más de cinco minutos, González Rubines —periodista, investigador y codirector del laboratorio de ideas Cuba x Cuba— analizó las manifestaciones del 13 y 14 de mayo que se extendieron por múltiples municipios habaneros: Santos Suárez, Lawton, Luyanó, Marianao, Playa, Nuevo Vedado, Diez de Octubre, Guanabacoa y San Miguel del Padrón.

Para ilustrar la gravedad del momento, el analista recurrió a una cita histórica: «No por gusto, Máximo Gómez decía que sus mejores generales eran junio, julio y agosto. Bueno, estamos en mayo. Ni siquiera han llegado los generales y ya han empezado de este modo».

Lo que más preocupa a González Rubines no es la magnitud de las protestas, sino su carácter. «Lo más inquietante de estas protestas de 2026 es que empiezan a verse episodios de violencia que, en su mayoría, estuvieron ausentes durante el 11J y en los momentos de movilización posteriores», señaló.

Las personas queman basura y objetos a su alcance, y lanzan piedras —conductas que, según el analista, no son espontáneas sino la respuesta acumulada a años de represión institucionalizada. «Esa violencia no es gratuita, sino la respuesta a la violencia que el régimen ha ejercido sistemáticamente sobre la vida de los cubanos», precisó, citando como evidencia inmediata los videos de agentes del Ministerio del Interior golpeando manifestantes en Playa, incluyendo a personas que no participaban en actos violentos.

El analista, radicado en España, identificó tres factores que hacen especialmente peligrosa la espiral actual: la ausencia de mecanismos institucionales para canalizar el descontento, la falta de estrategias políticas capaces de revertir las condiciones que lo generan, y el cierre de la válvula migratoria histórica. «Esta vez, ninguna de esas salidas parece disponible», advirtió. Nicaragua cerró sus fronteras a migrantes cubanos sin visa el 8 de febrero de 2026, eliminando una de las principales rutas de salida, mientras Cuba perdió más de un millón de habitantes entre 2021 y 2025.

El detonante inmediato de las protestas es la crisis eléctrica que bate récords históricos: el 13 de mayo, la Unión Eléctrica registró un déficit de 2,113 MW, y al día siguiente el pronóstico nocturno alcanzó los 2,204 MW de déficit con apenas 976 MW disponibles. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió que la situación es «aguda, crítica y extremadamente tensa», con apagones de hasta 22 horas diarias en algunos circuitos de La Habana, y que Cuba no recibió un solo barco de combustible entre diciembre de 2025 y finales de marzo de 2026.

El malestar social viene escalando desde comienzos de año. El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 1,245 protestas, denuncias y expresiones de descontento en marzo de 2026 —la cifra mensual más alta desde el 11J de 2021— y 1,133 en abril, un 29.5% más que en el mismo mes de 2025. Hay además reportes de que el régimen ha llevado armas a distintos puntos del país, incluidos pueblos pequeños, preparándose para responder con fuerza a nuevas protestas. La Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió este viernes una alerta de seguridad por los apagones y las manifestaciones, en medio de cortes masivos de internet durante las protestas.

González Rubines cerró su análisis con una advertencia que resume el momento que vive Cuba: «Estos son solo los truenos de lo que es una tormenta que todavía no ha empezado».