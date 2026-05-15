"El tubazo" toma el control del Cybertruck de Amanda Camaraza: "Gracias Elon Musk por salvarla"

La influencer cubana Amanda Camaraza publicó este miércoles un reel en Instagram que se convirtió rápidamente en uno de sus videos más comentados: aparece al volante de su Tesla Cybertruck, declara que necesita paz y que va a poner una canción que la calme, y termina cantando a todo volumen reguetón cubano clásico.

La canción que eligió para «calmarse» fue «El tubazo» de Chacal y Yakarta, seguida de temas de Elvis Manuel, el pionero del movimiento urbano cubano fallecido en 2008.

Antes de arrancar la música, Amanda resume su semana de forma atropellada y sin filtros: «En lunes tuve una diarrea a las 4 de la mañana que me dejaron tirar. En martes tuve un sobrino. Mi cuñada tuvo un bebé muy precioso que nació, o sea, me convertí en tía. El miércoles mi prima de Las Vegas se mudó para Miami, cosa que me hace muy feliz».

A pesar del caos, la influencer cierra su relato con una frase que sus seguidores cubanos entendieron de inmediato: «Estoy muy feliz y agradecida con Dios y con el bis», en referencia cariñosa a Elvis Manuel.

El contraste entre su declaración de necesitar calma y la energía con la que canta el reguetón fue el detonante del humor en los comentarios.

«Con esa energía si alguien te pide un tubazo lo noqueas. Tienes más energía que una termoeléctrica», soltó un seguidor. «Gracias Elon Musk por salvarla», dijo otro, una alusión directa al sistema de conducción autónoma del Tesla Cybertruck, que varios seguidores sugieren es quien realmente lleva el vehículo mientras Amanda canta sin parar.

La broma tiene su lógica: el Cybertruck incluye el sistema Autopilot de serie y ofrece el Full Self-Driving supervisado como opción adicional, aunque ambos requieren atención constante del conductor. Un seguidor, advirtió en los comentarios: «Oye si te regaña mucho te quitan el self driving. El mío me dio un warning y dice que al tercero me lo quitan».

No obstante, siempre hay alguien que coincide con ella en materia de gustos musicales por muy loco que suene: «Esas canciones a mí también me calman», reconoció una seguidora.