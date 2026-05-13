Músico Giraldo Piloto denuncia estafa de discográficas cubanas: «Nos han timado por años»

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El baterista y compositor Giraldo Piloto, líder de la agrupación Klimax, denunció públicamente que las empresas discográficas estatales cubanas han estafado sistemáticamente a músicos y productores durante décadas, señalando directamente a la ACDAM (Agencia Cubana de Derecho de Autor Musical) y a la Editora Musical de Cuba.

«Con mucha indignación he recibido una reciente y verificada información sobre el desparpajo con que las empresas discográficas cubanas nos han timado por años», escribió Piloto en una publicación que tituló El Pseudo Apoyo Cultural. Casos y Cosas de Casa.

El detonante fue inmediato y concreto: al intentar subir canciones de Klimax a plataformas digitales de música en línea, le fue negado el acceso a sus propias producciones.

«Todo se reactivó al intentar subir un par de canciones de Klimax a las plataformas de música que todos siguen en estos tiempos, de producciones musicales que los propios contratos que obran en mi poder suponen un reconocimiento estatal a la propiedad indiscutible de esos trabajos de mi parte», explicó el músico.

Piloto aclaró que sus conflictos con estas entidades no son nuevos: se remontan a los años 90 del siglo pasado.

Tras más de una década de «reuniones incómodas e interminables», logró que la ACDAM —como instrumento del Ministerio de Cultura— reconociera que tenía la razón, lo que le permitió cobrar «cientos de miles de pesos cubanos y decenas de miles del desaparecido CUC».

Sin embargo, el músico advirtió que esa compensación no fue todo lo que debía reclamar, y que el hallazgo de nuevas pruebas lo impulsó a hacer pública su denuncia ahora.

En los comentarios de su publicación, Piloto fue aún más directo: «En Cuba es muy difícil descubrir cuando te están engañando, y casualmente ayer me dijeron que no podía subir MIS CANCIONES».

Ante quienes cuestionaron el momento de su denuncia, respondió sin rodeos: «Si alguien robara en tu casa hoy, ¿no lo denunciarías?».

El músico afirmó tener documentación suficiente para respaldar sus acusaciones y anticipó que los detalles completos aparecerán en los dos libros que está terminando de revisar.

«Yo tengo pruebas más que suficientes, y esas, en algún momento sí serán conocidas», advirtió.

Piloto instó a las empresas a asumir su responsabilidad más allá de su caso personal: «Insto entonces a las empresas a corregir lo mal hecho y a resarcir el error que han oficializado por años, no sólo para mí, sino para todos los productores o compositores que confiaron en ustedes».

La denuncia no es un caso aislado en el panorama musical cubano.

En julio de 2023, el músico Papucho también denunció públicamente que la EGREM le descontaba el 4% de sus ingresos brutos por concepto de derechos de autor al tocar sus propias canciones en locales de la misma entidad estatal, sin recibir respuesta formal del Instituto de la Música.

Giraldo Piloto, quien desde 2025 reside en Miami, es una figura central de la música cubana: fundador de NG La Banda en 1988, director de la orquesta de Issac Delgado entre 1992 y 1994, y creador de Klimax desde 1995.

También dirigió por más de 20 años el Festival Fiesta del Tambor, que según él fue el principal —y durante mucho tiempo el único— promotor de la cultura afrocubana cuando las instituciones estatales ignoraban géneros como la rumba, la tradición yoruba, el pilón, el mozambique y la cultura abakuá.

«Sencillamente los derechos se deben respetar, algo que no ha pasado en Cuba desde hace muchos años. Es penoso», concluyó el músico.