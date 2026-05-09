Israel Rojas se queja de que medios estatales obvien sus canciones por "sospechosas": ni Buena Fe escapa a los guardianes ideológicos en Cuba

"Desde lo prohibido hasta lo consentido / Aroma de cementerio, caray", cantaría el propio Rojas

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Israel Rojas, líder del dúo Buena Fe, afirmó este jueves que los medios oficiales cubanos no programan su música más actual y que en ocasiones hasta la obvian "olímpicamente por sospechosa", en una publicación donde anunció que trabaja en el video clip de la canción El perfume del traidor, parte de su nuevo disco titulado Trineo.

El cantante añadió una ironía que no pasó desapercibida. "Ya un tal 'historiador' le prestó atención a este material sin haber salido. Me resulta interesante cómo están más al tanto de mis creaciones los que me adversan", escribió, apuntando a la vigilancia del aparato ideológico sobre su producción artística.

En los comentarios, una seguidora le reportó que su música sonaba en Cubavisión a las 3:25 de la madrugada. Rojas respondió con sarcasmo: "Este es el disco Carnal del 2019. Lo ponen en las madrugadas para rellenar programación. A esa hora el nivel de audiencia debe ser del 0,1 % de la población. Pero no me puedo quejar. Nos ponen cantidad a esa hora y con un trabajo de hace ya 7 años. Gracias por el reporte de audiencia".

Captura de Facebook/Israel Rojas Fiel

La reacción de sus seguidores fue contundente. Mary Val escribió: "Estamos esperando que los valientes quieran televisar y radiar Trineo. Pero no, aún el meñique del pie... no se ve".

Otra usuaria ironizó con que los medios oficiales tendrían que "mirar con el catalejo" para encontrar algo del nuevo trabajo, en alusión a Catalejo (2008), una de las canciones más polémicas de la agrupación.

El audiovisual de El perfume del traidor fue dirigido por el fotógrafo y realizador Claudio Peláez Sordo y rodado en un cementerio, con una lápida que lleva el nombre del propio Rojas, una imagen que, a la luz de su denuncia, adquiere una carga simbólica difícil de ignorar.

Mientras el nuevo disco Trineo permanece sin espacio en la televisión ni la radio cubanas, Rojas cerró su publicación con una frase que resume la contradicción que vive. "Estos son tiempos realmente locos", apuntó.

La denuncia resulta paradójica dado el historial de Rojas como uno de los artistas más identificados con el oficialismo. En febrero, respaldó públicamente al gobernante Miguel Díaz-Canel y defendió el secretismo estatal, hablando de "policrisis".

Ese mismo mes generó polémica al escribir que no daría su sangre "por un venerable anciano, ni por su hijo o nieto, ni por su familia", rozando un tabú sobre la dinastía Castro, lo que lo obligó a rectificar públicamente.

En abril, Buena Fe actuó en el Festival Piña Colada en Morón, ciudad avileña que semanas antes había sido escenario de protestas violentas por los apagones, y Rojas publicó videos elogiando los paneles solares como "resiliencia", replicando la narrativa oficial sin mencionar la represión.

También admitió que los apagones afectan su trabajo creativo. "Producir música con EcoFlow es una odisea", dijo.

En octubre de 2025, Rojas reconoció que manifestarse contra la crisis era "casi una obligación", en un giro que marcó el inicio de sus fricciones públicas con el aparato cultural.

No es la primera vez que denuncia este tipo de presiones. En enero de 2023 ya había alertado ante el periódico oficial Girón sobre una "campaña bien coordinada y fomentada para desacreditarnos" e impedir que su música se escuche.