¿Qué ocurre con los cubanos de Miami? Lo que le pasó a estas jóvenes dejó a todos en shock

Un video publicado en TikTok por la creadora @srtcubanita el 30 de abril ha encendido el debate sobre el comportamiento de los hombres cubanos en Miami, al narrar tres experiencias negativas que sus amigas vivieron con hombres cubanos en un mismo día.

Las protagonistas son una colombiana, una nicaragüense y una nacida en Estados Unidos, todas trabajadoras e independientes económicamente, que coincidieron en una salida nocturna que terminó con tres encontronazos distintos.

El primero involucró a un hombre cubano que conducía un Corvette y que, al ser invitado a llevarlas al restaurante Amazónico, reaccionó con furia: «Tú me vas a estar pidiendo eso, ustedes son unas interesadas, ustedes no sirven, eso es una falta de respeto, qué mujeres más interesadas», según relató la creadora.

@srtcubanita respondió con ironía: «Aquí cualquiera tiene un Corvette, aquí cualquiera va y se saca un Corvette y lo empieza a pagar poco a poco, o sea tú que tengas un Corvette no significa que ahora tú eres la última coca cola del desierto».

El segundo caso fue con un hombre de Hialeah que se ofendió porque la creadora había mencionado su barrio de residencia como dato informativo para su amiga. «Oye, ¿y por qué tú dijiste que él vive en Hialeah? Ustedes lo que quieren es estafar mi dinero», le reclamó el hombre antes de bloquearlas.

El tercero ocurrió esa misma noche: un hijo de cubanos nacido en Estados Unidos le dijo a una de las amigas, en la primera conversación, que «la mujer que está conmigo tiene que pagarme cincuenta cincuenta porque es así, porque yo estoy recién divorciado», y encima solo ofreció pagar un trago para ella, dejando a las otras dos amigas sin nada.

«Amores cubanos, por favor, tacto, tacto, que es tan falta de tacto. Después se quejan de que no hay mujeres o que no cogen a nadie y se van para Cuba», concluyó @srtcubanita en el video.

El video no llegó solo. El debate lleva semanas acumulando voces en la comunidad cubana de Miami. El 7 de mayo, Madame Lewis expresó su «profunda decepción» con los hombres cubanos, a quienes calificó de «princesos» que «pasan el día en redes sociales breteando sin aportar nada constructivo» mientras las mujeres cargan el peso económico y del hogar. Su frase más citada fue directa: «Los hombres cubanos ya no sirven».

El pasado martes, Yaniris González rechazó el modelo 50/50 en las relaciones de pareja, argumentando que ignora cargas exclusivamente femeninas como el parto, la lactancia y la doble jornada doméstica, y lo resumió con una pregunta: «¿Qué tú querías, una pareja o un roomie?»

El fenómeno tiene raíces demográficas concretas: según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, el 58% de los cubanos que emigraron a ese país en 2023 y 2024 fueron mujeres, lo que ha transformado las dinámicas de género dentro de la comunidad.

La influencer cubana @azulina1oficial, con 1.2 millones de seguidores, ya había advertido el 29 de abril que depender económicamente de un hombre es «el peor error que puede cometer una mujer», mientras que en febrero el cubano @arielito.oficial dividió opiniones al rechazar públicamente ser llamado «princeso».

El creador Javiko La Doble C ya había señalado en enero de 2025 que «gran responsabilidad de eso la tenemos nosotros los hombres, porque esas mujeres subsisten única y exclusivamente por la validación social y económica que les damos», una reflexión que hoy resuena con más fuerza que nunca en la comunidad cubana de Miami.