EE.UU. busca acusar penalmente a Raúl Castro por el derribo de aviones de Hermanos al Rescate

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos está tomando pasos para presentar una acusación penal contra Raúl Castro, de 94 años, ex presidente de Cuba y ex jefe de las Fuerzas Armadas, en relación con el derribo de dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate en 1996, según fuentes oficiales citadas por CBS News.

La acusación potencial, que aún debe ser aprobada por un gran jurado, se centraría en el ataque del 24 de febrero de 1996, cuando cazas MiG-29 de la Fuerza Aérea cubana derribaron dos avionetas Cessna desarmadas sobre aguas internacionales, matando a cuatro personas.

Las víctimas fueron Armando Alejandre Jr., de 45 años; Carlos Costa, de 29; Mario de la Peña, de 24; y Pablo Morales, de 29, todos ciudadanos o residentes permanentes de EE.UU. Sus cuerpos nunca fueron recuperados.

La Organización de Estados Americanos determinó que los derribos ocurrieron a nueve y diez millas náuticas fuera del espacio aéreo territorial cubano, en violación del derecho internacional.

En aquel momento, Fidel Castro era el líder del país y Raúl encabezaba las Fuerzas Armadas. Fidel reconoció ante el periodista Dan Rather que el ejército actuaba bajo sus «órdenes generales» para detener aviones que se adentraran en el país.

Documentos desclasificados del FBI revelan que existía una «Operación Venecia», planificada desde el 13 de febrero de 1996, para derribar las avionetas. Los pilotos identificados como responsables directos fueron los hermanos gemelos Lorenzo Alberto Pérez Pérez y Francisco Pérez Pérez, tenientes coroneles de la Fuerza Aérea cubana, quienes también fueron acusados en EE.UU. pero nunca extraditados.

El único condenado hasta ahora por el caso fue el agente de inteligencia cubano Gerardo Hernández, sentenciado a cadena perpetua por conspiración para cometer asesinato al haber pasado información sobre Hermanos al Rescate a los servicios de inteligencia del régimen. Fue liberado en el intercambio de prisioneros de diciembre de 2014.

La posible acusación contra Raúl Castro se enmarca en una campaña de presión máxima de la administración Trump sobre el régimen cubano. El fiscal federal del Distrito Sur de Florida lanzó meses atrás una iniciativa para perseguir penalmente a líderes del Partido Comunista cubano, con un grupo de trabajo que involucra agencias federales, locales y el Departamento del Tesoro.

Esta semana, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana y se reunió con «Raulito» Rodríguez Castro, nieto de Raúl, para entregar el mensaje de Trump de que EE.UU. está «dispuesto a dialogar seriamente sobre temas económicos y de seguridad, pero solo si Cuba realiza cambios fundamentales».

Un funcionario de la CIA añadió que Cuba «no puede seguir siendo un refugio para adversarios en el hemisferio occidental».

En marzo, la Fiscalía General de Florida reabrió la investigación criminal sobre el derribo, y el senador republicano Rick Scott junto a congresistas cubanoamericanos pidieron formalmente al Departamento de Justicia que acusara a Castro y lo llevara ante la justicia estadounidense.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, reaccionó al reporte con entusiasmo: «¡Que ruede, ya era hora!»

Raúl Castro se retiró formalmente como líder del Partido Comunista en 2021, pero sigue siendo considerado una de las figuras más poderosas del régimen. Nunca ha pisado suelo estadounidense y no existe tratado de extradición entre Cuba y EE.UU., lo que convierte la acusación en un paso de alto valor simbólico y político en la estrategia de presión de Washington sobre La Habana.