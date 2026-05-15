EE.UU. busca acusar penalmente a Raúl Castro por el derribo de aviones de Hermanos al Rescate

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos está tomando pasos para presentar una acusación penal contra Raúl Castro, de 94 años, ex presidente de Cuba y ex jefe de las Fuerzas Armadas, en relación con el derribo de dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate en 1996, según fuentes oficiales citadas por CBS News.
La acusación potencial, que aún debe ser aprobada por un gran jurado, se centraría en el ataque del 24 de febrero de 1996, cuando cazas MiG-29 de la Fuerza Aérea cubana derribaron dos avionetas Cessna desarmadas sobre aguas internacionales, matando a cuatro personas.
Las víctimas fueron Armando Alejandre Jr., de 45 años; Carlos Costa, de 29; Mario de la Peña, de 24; y Pablo Morales, de 29, todos ciudadanos o residentes permanentes de EE.UU. Sus cuerpos nunca fueron recuperados.
La Organización de Estados Americanos determinó que los derribos ocurrieron a nueve y diez millas náuticas fuera del espacio aéreo territorial cubano, en violación del derecho internacional.
En aquel momento, Fidel Castro era el líder del país y Raúl encabezaba las Fuerzas Armadas. Fidel reconoció ante el periodista Dan Rather que el ejército actuaba bajo sus «órdenes generales» para detener aviones que se adentraran en el país.
Documentos desclasificados del FBI revelan que existía una «Operación Venecia», planificada desde el 13 de febrero de 1996, para derribar las avionetas. Los pilotos identificados como responsables directos fueron los hermanos gemelos Lorenzo Alberto Pérez Pérez y Francisco Pérez Pérez, tenientes coroneles de la Fuerza Aérea cubana, quienes también fueron acusados en EE.UU. pero nunca extraditados.
El único condenado hasta ahora por el caso fue el agente de inteligencia cubano Gerardo Hernández, sentenciado a cadena perpetua por conspiración para cometer asesinato al haber pasado información sobre Hermanos al Rescate a los servicios de inteligencia del régimen. Fue liberado en el intercambio de prisioneros de diciembre de 2014.
La posible acusación contra Raúl Castro se enmarca en una campaña de presión máxima de la administración Trump sobre el régimen cubano. El fiscal federal del Distrito Sur de Florida lanzó meses atrás una iniciativa para perseguir penalmente a líderes del Partido Comunista cubano, con un grupo de trabajo que involucra agencias federales, locales y el Departamento del Tesoro.
Esta semana, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana y se reunió con «Raulito» Rodríguez Castro, nieto de Raúl, para entregar el mensaje de Trump de que EE.UU. está «dispuesto a dialogar seriamente sobre temas económicos y de seguridad, pero solo si Cuba realiza cambios fundamentales».
Un funcionario de la CIA añadió que Cuba «no puede seguir siendo un refugio para adversarios en el hemisferio occidental».
En marzo, la Fiscalía General de Florida reabrió la investigación criminal sobre el derribo, y el senador republicano Rick Scott junto a congresistas cubanoamericanos pidieron formalmente al Departamento de Justicia que acusara a Castro y lo llevara ante la justicia estadounidense.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, reaccionó al reporte con entusiasmo: «¡Que ruede, ya era hora!»
Raúl Castro se retiró formalmente como líder del Partido Comunista en 2021, pero sigue siendo considerado una de las figuras más poderosas del régimen. Nunca ha pisado suelo estadounidense y no existe tratado de extradición entre Cuba y EE.UU., lo que convierte la acusación en un paso de alto valor simbólico y político en la estrategia de presión de Washington sobre La Habana.
Preguntas frecuentes sobre la posible acusación penal contra Raúl Castro por el derribo de Hermanos al Rescate
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Estados Unidos quiere acusar penalmente a Raúl Castro?
Estados Unidos busca acusar penalmente a Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, un ataque que resultó en la muerte de cuatro personas. La intención es responsabilizarlo por lo que se considera un acto de terrorismo de Estado y un crimen contra ciudadanos estadounidenses en aguas internacionales.
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¿Cuál es la importancia del lugar donde ocurrió el derribo de las avionetas?
El lugar del derribo es crucial porque determina la jurisdicción para procesar el caso. La Organización de Aviación Civil Internacional concluyó que el incidente ocurrió en espacio aéreo internacional, lo que permite a Estados Unidos argumentar jurisdicción al tratarse de un crimen contra ciudadanos estadounidenses fuera de su territorio.
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¿Qué obstáculos enfrenta la acusación penal contra Raúl Castro?
Entre los obstáculos se encuentran la inmunidad de Raúl Castro y la falta de un tratado de extradición entre Cuba y EE.UU. Además, existe la cuestión de la jurisdicción extraterritorial y la viabilidad práctica de la acusación, dado que Raúl Castro reside en Cuba, lo que dificulta llevarlo ante la justicia estadounidense.
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¿Cuál es el impacto político y simbólico de acusar a Raúl Castro?
La acusación contra Raúl Castro tiene un alto valor simbólico y político en la estrategia de presión de Washington sobre La Habana. Representa un intento de responsabilizar formalmente al régimen cubano por violaciones de derechos humanos y envía un mensaje contundente sobre la postura de EE.UU. en defensa de sus ciudadanos.
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¿Cuál ha sido la respuesta del exilio cubano ante la posible acusación a Raúl Castro?
El exilio cubano ha apoyado firmemente la iniciativa de acusar a Raúl Castro, considerando que es un paso necesario para buscar justicia por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. La comunidad ha mantenido una presión constante para que se tome acción contra los responsables del ataque.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.