Trump anuncia eliminación de Abu-Bilal al-Minuki, segundo al mando de ISIS a nivel mundial, en operación conjunta con Nigeria

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El presidente Donald Trump anunció este viernes la eliminación de Abu-Bilal al-Minuki, a quien describió como el segundo al mando de ISIS a nivel mundial, en una operación conjunta ejecutada por fuerzas estadounidenses y las Fuerzas Armadas de Nigeria.

Trump realizó el anuncio en su plataforma Truth Social pasadas las 11 de la noche del viernes 15 de mayo, calificando la misión como «meticulosamente planificada y muy compleja».

«Esta noche, bajo mi dirección, valientes fuerzas estadounidenses y las Fuerzas Armadas de Nigeria ejecutaron a la perfección una misión meticulosamente planificada y muy compleja para eliminar del campo de batalla al terrorista más activo del mundo», escribió el mandatario.

Trump señaló que al-Minuki «creyó que podía esconderse en África, pero no sabía que teníamos fuentes que nos mantenían informados sobre lo que hacía».

«Ya no podrá aterrorizar al pueblo de África ni ayudar a planificar operaciones contra estadounidenses. Con su eliminación, la operación global de ISIS queda gravemente debilitada», agregó el presidente, quien también agradeció expresamente al Gobierno de Nigeria por su «asociación en esta operación».

Al-Minuki era ciudadano nigeriano y comandante senior del Estado Islámico en África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés), además de jefe de operaciones para la división del Lago Chad dentro de la Dirección General de Provincias de ISIS.

Su nombre completo en los registros de sanciones es Abu Bakr ibn Muhammad ibn 'Ali al-Mainuki. Fue designado Terrorista Global Especialmente Designado por el gobierno de Estados Unidos en junio de 2023, durante la administración Biden, lo que implicó la congelación de sus activos y la prohibición de transacciones con entidades estadounidenses.

Trump no especificó la ubicación exacta dentro de Nigeria donde se realizó la operación. La agencia rusa TASS señaló que hasta el momento no hay información sobre bajas civiles.

La operación se enmarca en una campaña antiterrorista sostenida que Washington ha desarrollado en Nigeria bajo la segunda administración Trump. En diciembre de 2025, el mandatario ordenó ataques aéreos en el noroeste de Nigeria durante la noche de Navidad, justificados como respuesta a masacres de cristianos atribuidas a ISIS.

En aquella ocasión, el secretario de Defensa Pete Hegseth confirmó los ataques, y Nigeria reconoció que las operaciones se realizaron «en colaboración con Estados Unidos». Según reportes, esa operación habría incluido misiles Tomahawk lanzados desde un buque en el Golfo de Guinea, con objetivos en la región de Sokoto.

IWSAP opera principalmente en el noreste de Nigeria —estados de Borno, Yobe y Adamawa— y en la cuenca del Lago Chad, con ramificaciones en Camerún, Chad y Níger. El grupo surgió de Boko Haram tras jurar lealtad al Estado Islámico en marzo de 2015 y se consolidó como la facción yihadista dominante en África Occidental tras la muerte del líder de Boko Haram, Abubakar Shekau, en mayo de 2021.

Estados Unidos mantenía desplegados aproximadamente 200 soldados en Nigeria dedicados a entrenamiento e inteligencia, además de drones en apoyo al ejército nigeriano, lo que facilitó el seguimiento prolongado de al-Minuki hasta su eliminación.