Nigeria confirma que los ataques contra el Estado Islámico se realizaron en coordinación con EE.UU.

El Gobierno de Nigeria y sus Fuerzas Armadas confirmaron este viernes que los recientes ataques aéreos contra objetivos del grupo terrorista Estado Islámico (EI) en el noroeste del país fueron ejecutados de manera conjunta y coordinada con Estados Unidos.

La declaración se produce horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara públicamente los bombardeos "como regalo de navidad" para los terroristas de Isis por las matanzas de cristianos en ese país de África, informó la agencia EFE.

En un comunicado oficial, el portavoz de las Fuerzas Armadas nigerianas, teniente general Samaila Uba, informó que las operaciones se llevaron a cabo “en colaboración con Estados Unidos de América” y estuvieron dirigidas contra elementos extranjeros vinculados al EI que operaban en esa región del país.

“Los ataques se basaron en información fidedigna y en una cuidadosa planificación operativa, con el objetivo de debilitar la capacidad de los terroristas, minimizando al mismo tiempo los daños colaterales”, señaló Uba.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria confirmó la existencia de una cooperación estructurada en materia de seguridad con socios internacionales, incluido Estados Unidos, para enfrentar la amenaza persistente del terrorismo y el extremismo violento.

Según Exteriores, esta colaboración incluye intercambio de inteligencia, coordinación estratégica y apoyo operativo, en conformidad con el derecho internacional y el respeto a la soberanía nacional.

“Esto ha dado lugar a ataques aéreos de precisión contra objetivos terroristas en el noroeste de Nigeria”, precisó el ministerio.

La confirmación oficial nigeriana llegó después de que Trump anunciara el jueves que EE. UU. había lanzado un ataque “poderoso y mortal” contra campamentos del EI en el noroeste del país africano.

De acuerdo con información del Pentágono, la operación incluyó el lanzamiento de una decena de misiles Tomahawk desde un buque de la Armada estadounidense desplegado en el Golfo de Guinea.

Los bombardeos habrían causado múltiples bajas en el estado de Sokoto, cerca de la frontera con Níger, aunque no se ha precisado una cifra oficial de muertos.

En un mensaje difundido en su red Truth Social, Trump afirmó que había advertido previamente a los terroristas que, si no detenían lo que calificó como “la masacre de cristianos”, “se desataría un infierno”.

Nigeria enfrenta desde 2009 una insurgencia yihadista liderada inicialmente por Boko Haram, violencia que se intensificó a partir de 2016 con la aparición de su escisión, el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Ambos grupos buscan imponer un Estado de corte islámico en el país, de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiana en el sur.

Según datos oficiales, Boko Haram y el ISWAP han causado más de 35.000 muertes y alrededor de 2,7 millones de desplazados internos, afectando no solo a Nigeria, sino también a países vecinos como Camerún, Chad y Níger.

En noviembre pasado, Trump ya había denunciado una supuesta masacre de cristianos en Nigeria y anunció la designación del país como “de especial preocupación” por violaciones a la libertad religiosa, acusaciones que el Gobierno nigeriano rechazó entonces al afirmar que “no reflejan la realidad sobre el terreno”.

La confirmación de la operación conjunta marca uno de los episodios más directos de cooperación militar entre Nigeria y Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo en África Occidental.