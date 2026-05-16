Acusan a cuidadora de robar a anciana con demencia en Miami Lakes: el hijo de la víctima la delató con videos

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Una asistente de salud a domicilio fue arrestada por presuntamente robar pertenencias de una mujer mayor con demencia a quien cuidaba en Miami Lakes, Florida, después de que el hijo de la víctima la captara en video y denunciara el caso ante las autoridades.

Janet Hernández, de 44 años, enfrenta cargos de hurto mayor y robo a una persona mayor según el informe de arresto de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, que inició la investigación el mes pasado tras la denuncia del hijo de la víctima.

El hijo, quien reside en Tallahassee y visita a su madre cada dos o tres meses, comenzó a notar la desaparición de ropa, joyas, muebles y adornos del hogar.

Al principio sospechó de su hermana o de su propia madre, pero su hermana negó haber movido o tomado nada.

En enero, el hijo instaló una cámara Ring sobre la puerta del garaje, y lo que captó fue determinante: Hernández sacando varias bolsas de basura llenas de pertenencias y cargándolas en su vehículo.

Los videos también la muestran llevándose un generador nuevo, cerámica, platos y artículos de limpieza de la vivienda.

Además, el hijo encontró en Facebook un video en el que Hernández portaba lo que parecía ser un colgante con una cruz dorada que había sido sustraído a su madre.

Al ser confrontada por los detectives, Hernández admitió espontáneamente que «se llevó todos los artículos de la propiedad porque los necesitaba para uso personal».

La víctima se encuentra en las primeras etapas de la demencia, lo que la hace especialmente vulnerable ante quienes tienen acceso directo a su hogar.

El caso recuerda a otro ocurrido en marzo de 2025, cuando un cuidador domiciliario fue arrestado en Sunrise acusado de agredir sexualmente a una anciana de 86 años con demencia, lo que evidencia un patrón preocupante de abuso a adultos mayores vulnerables en Florida por parte de personas contratadas para cuidarlos.

Florida es uno de los estados con mayor proporción de población envejecida del país y registró más de 99,661 investigaciones de abuso, negligencia o explotación de adultos vulnerables en el año fiscal 2023-2024, según el Departamento de Niños y Familias del estado.

A nivel nacional, la explotación financiera de personas mayores ha crecido de forma alarmante: las pérdidas declaradas por adultos mayores víctimas de fraude aumentaron de 600 millones de dólares en 2020 a 2,400 millones en 2024, según la Comisión Federal de Comercio.

Hernández fue ingresada en la cárcel y se esperaba que compareciera este viernes ante el tribunal de fianzas.