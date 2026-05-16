Hijo arrestado en Miami por usar el Seguro Social y beneficios de su madre desaparecida hace tres años

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Eduardo López, de 66 años, fue arrestado en Miami acusado de fraude financiero y negligencia hacia una persona mayor luego de que detectives descubrieran que utilizaba los beneficios gubernamentales de su madre desaparecida, una anciana de 86 años cuyo paradero se desconoce desde abril de 2023.

La investigación, revelada por Telemundo 51, surgió en el marco de la búsqueda activa de la mujer, quien lleva más de tres años sin ser localizada.

Según la portavoz policial Kiara Delva, los detectives determinaron que el acusado empleaba la tarjeta EBT de su madre para comprar alimentos y cobraba sus cheques del Seguro Social para pagar la renta de la vivienda que ambos compartían en el área de Allapattah, en Miami.

«Los detectives descubrieron que el acusado había estado utilizando el Seguro Social y los beneficios de EBT que entrega el gobierno a través de una tarjeta electrónica perteneciente a la mujer desaparecida», explicó Delva.

La policía informó además que López admitió ante los detectives que no cuidaba adecuadamente de su madre porque se sentía incómodo al verla desnuda.

Las autoridades llevan años intentando dar con el paradero de la anciana sin éxito.

«Esta mujer fue reportada como desaparecida en abril de 2023 y desde entonces no hemos podido localizarla. Hemos repartido volantes, recorrido la comunidad y hablado con vecinos, y nadie sabe nada», indicó Delva.

López compareció ante un juez enfrentando múltiples cargos por fraude financiero y negligencia hacia una persona mayor de 65 años.

El juez le fijó una fianza de 60,000 dólares mientras continúa la investigación.

Vecinos del área de Allapattah dijeron sentirse sorprendidos por la presencia policial en el vecindario.

«Aquí vino la policía, hizo su trabajo y se fueron. Yo no conocía nada de eso», comentó un residente de la zona.

Otro vecino, que llevaba pocos meses viviendo en el lugar, describió al acusado como «una buena persona».

El caso combina dos delitos de gravedad: el fraude a programas federales —usar la tarjeta EBT ajena constituye fraude federal, al igual que cobrar cheques del Seguro Social sin autorización legal— y la posible negligencia o abandono de una persona mayor vulnerable.

Florida es uno de los estados con mayor proporción de adultos mayores del país y cuenta con una unidad especializada, el Equipo de Protección al Adulto Mayor de la fiscalía general del estado, dedicada a investigar fraude, abuso y explotación contra personas de 60 años o más.

La ley estatal de Florida tipifica la explotación de adultos mayores como delito grave de primer grado cuando el monto involucrado supera los 50,000 dólares, con penas que pueden derivar en cargos adicionales según avance la investigación sobre el paradero de la anciana.