Amazon y Walmart se disputan el mercado rural de Estados Unidos

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Amazon y Walmart han convertido las zonas rurales de Estados Unidos en el nuevo campo de batalla del comercio minorista, compitiendo por acelerar entregas en comunidades que los grandes minoristas ignoraron durante décadas por considerarlas poco rentables.
Según un informe del banco de inversión Morgan Stanley, este mercado podría valer hasta $1 billón en ventas anuales, lo que representa el 20% de todas las compras minoristas del país, excluidos los autos y la gasolina.
Walmart parte con ventaja estructural en esta disputa.
Aproximadamente el 90% de los residentes de Estados Unidos vive a menos de 10 millas de una tienda Walmart, y el 45% de sus Supercenters de servicio completo se ubica en localidades con menos de 20,000 habitantes, según el mismo informe de Morgan Stanley.
La cadena ha apostado por tecnología robótica en sus tiendas físicas para seleccionar y empaquetar pedidos en línea, y adoptó un sistema de mapeo hexagonal que reemplaza los tradicionales límites por código postal.
Ese sistema le permitió ampliar la entrega en el mismo día a 12 millones de hogares adicionales.
Doug Sanders, director sénior de preparación de pedidos de Walmart, explicó que la automatización ayudó a un Supercenter en Bentonville, Arkansas, a cubrir entregas en un radio de 30 millas, frente a las 10 millas de hace apenas unos años.
Amazon, por su parte, respondió con una inversión de $4,000 millones para llevar entregas en el mismo día o al día siguiente a más de 4,000 ciudades pequeñas, pueblos y comunidades rurales.
Una vez completada la expansión, la empresa podrá entregar más de 1,000 millones de paquetes adicionales al año en más de 13,000 códigos postales y 1.2 millones de millas cuadradas.
El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, señaló en su carta anual a los accionistas que el número promedio mensual de clientes que reciben entregas en el mismo día se duplicó en 2025 frente al año anterior.
«Mientras otras compañías se han estado alejando de estos clientes, nosotros hemos ido a su encuentro», escribió Jassy.
La empresa también usa herramientas de inteligencia artificial para prever la demanda y abre pequeños microcentros en zonas rurales.
La competencia se intensifica en un contexto de cambio demográfico: desde la pandemia, comunidades periurbanas de hasta 60 millas de grandes ciudades figuran entre las de mayor crecimiento en Estados Unidos, según la Oficina del Censo.
El ingreso medio de los hogares en condados rurales aumentó un 43% entre 2010 y 2022, alcanzando casi $60,000 anuales, según la consultora McKinsey.
Este nuevo poder adquisitivo rural coincide con el retiro parcial de los operadores logísticos tradicionales: FedEx, UPS y el Servicio Postal de Estados Unidos han reducido o ralentizado entregas en algunas zonas rurales para concentrarse en negocios más rentables, abriendo un vacío que Amazon y Walmart buscan llenar.
La disputa no se limita a estos dos gigantes.
Dollar General amplió su entrega en el mismo día a más de 17,000 de sus 20,000 tiendas, con más del 80% de los pedidos llegando en una hora o menos, según su director ejecutivo Todd Vasos.
Tractor Supply, especialista en estilo de vida rural, anunció planes para añadir más de 150 centros de entrega este año, hasta un total de 375, con alcance a más de 15 millones de clientes.
Ambas y Walmart también están ampliando el uso de drones de reparto para acelerar los envíos desde tiendas o centros de preparación de pedidos, una tecnología que se perfila como el diferenciador clave en esta carrera logística por conquistar la América rural.
Preguntas frecuentes sobre la competencia entre Amazon y Walmart en el mercado rural de EE.UU.
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Amazon y Walmart están interesados en el mercado rural de Estados Unidos?
El mercado rural de Estados Unidos representa hasta $1 billón en ventas anuales potenciales, lo cual es un 20% de todas las compras minoristas del país, excluidos los autos y la gasolina. Esta oportunidad económica ha llevado a Amazon y Walmart a competir ferozmente por captar a estos consumidores que históricamente han sido ignorados por los grandes minoristas.
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¿Qué estrategias está utilizando Walmart para ganar terreno en las zonas rurales?
Walmart está utilizando tecnología robótica en sus tiendas físicas para seleccionar y empaquetar pedidos en línea, además de implementar un sistema de mapeo hexagonal que ha permitido ampliar la entrega en el mismo día a 12 millones de hogares adicionales. El 45% de sus Supercenters de servicio completo están ubicados en localidades con menos de 20,000 habitantes, lo que le da una ventaja estructural significativa sobre Amazon.
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¿Cómo está respondiendo Amazon a la competencia de Walmart en el mercado rural?
Amazon ha invertido $4,000 millones para expandir sus entregas en el mismo día o al día siguiente a más de 4,000 ciudades pequeñas y comunidades rurales. Además, utiliza herramientas de inteligencia artificial para prever la demanda y ha comenzado a abrir pequeños microcentros en zonas rurales para facilitar la logística.
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¿Qué rol juega la demografía en la competencia entre Amazon y Walmart en las zonas rurales?
Desde la pandemia, las comunidades periurbanas de hasta 60 millas de grandes ciudades están entre las de mayor crecimiento en Estados Unidos. Este cambio demográfico, junto con un aumento del 43% en el ingreso medio de los hogares en condados rurales entre 2010 y 2022, ha creado un mercado atractivo para Amazon y Walmart, quienes buscan llenar el vacío dejado por operadores logísticos tradicionales que han reducido sus entregas en estas áreas.
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¿Qué otros competidores se están sumando a la carrera por el mercado rural de EE.UU.?
Además de Amazon y Walmart, Dollar General y Tractor Supply están expandiendo sus capacidades de entrega en el mismo día. Dollar General ha ampliado este servicio a más de 17,000 tiendas, mientras que Tractor Supply planea añadir más de 150 centros de entrega este año. Estos movimientos reflejan un interés creciente en capturar la cuota de mercado en áreas rurales.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.