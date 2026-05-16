Amazon y Walmart se disputan el mercado rural de Estados Unidos

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Amazon y Walmart han convertido las zonas rurales de Estados Unidos en el nuevo campo de batalla del comercio minorista, compitiendo por acelerar entregas en comunidades que los grandes minoristas ignoraron durante décadas por considerarlas poco rentables.

Según un informe del banco de inversión Morgan Stanley, este mercado podría valer hasta $1 billón en ventas anuales, lo que representa el 20% de todas las compras minoristas del país, excluidos los autos y la gasolina.

Walmart parte con ventaja estructural en esta disputa.

Aproximadamente el 90% de los residentes de Estados Unidos vive a menos de 10 millas de una tienda Walmart, y el 45% de sus Supercenters de servicio completo se ubica en localidades con menos de 20,000 habitantes, según el mismo informe de Morgan Stanley.

La cadena ha apostado por tecnología robótica en sus tiendas físicas para seleccionar y empaquetar pedidos en línea, y adoptó un sistema de mapeo hexagonal que reemplaza los tradicionales límites por código postal.

Ese sistema le permitió ampliar la entrega en el mismo día a 12 millones de hogares adicionales.

Doug Sanders, director sénior de preparación de pedidos de Walmart, explicó que la automatización ayudó a un Supercenter en Bentonville, Arkansas, a cubrir entregas en un radio de 30 millas, frente a las 10 millas de hace apenas unos años.

Amazon, por su parte, respondió con una inversión de $4,000 millones para llevar entregas en el mismo día o al día siguiente a más de 4,000 ciudades pequeñas, pueblos y comunidades rurales.

Una vez completada la expansión, la empresa podrá entregar más de 1,000 millones de paquetes adicionales al año en más de 13,000 códigos postales y 1.2 millones de millas cuadradas.

El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, señaló en su carta anual a los accionistas que el número promedio mensual de clientes que reciben entregas en el mismo día se duplicó en 2025 frente al año anterior.

«Mientras otras compañías se han estado alejando de estos clientes, nosotros hemos ido a su encuentro», escribió Jassy.

La empresa también usa herramientas de inteligencia artificial para prever la demanda y abre pequeños microcentros en zonas rurales.

La competencia se intensifica en un contexto de cambio demográfico: desde la pandemia, comunidades periurbanas de hasta 60 millas de grandes ciudades figuran entre las de mayor crecimiento en Estados Unidos, según la Oficina del Censo.

El ingreso medio de los hogares en condados rurales aumentó un 43% entre 2010 y 2022, alcanzando casi $60,000 anuales, según la consultora McKinsey.

Este nuevo poder adquisitivo rural coincide con el retiro parcial de los operadores logísticos tradicionales: FedEx, UPS y el Servicio Postal de Estados Unidos han reducido o ralentizado entregas en algunas zonas rurales para concentrarse en negocios más rentables, abriendo un vacío que Amazon y Walmart buscan llenar.

La disputa no se limita a estos dos gigantes.

Dollar General amplió su entrega en el mismo día a más de 17,000 de sus 20,000 tiendas, con más del 80% de los pedidos llegando en una hora o menos, según su director ejecutivo Todd Vasos.

Tractor Supply, especialista en estilo de vida rural, anunció planes para añadir más de 150 centros de entrega este año, hasta un total de 375, con alcance a más de 15 millones de clientes.

Ambas y Walmart también están ampliando el uso de drones de reparto para acelerar los envíos desde tiendas o centros de preparación de pedidos, una tecnología que se perfila como el diferenciador clave en esta carrera logística por conquistar la América rural.