Lo que hizo esta cubana en un Walmart de EE.UU. conmueve a miles en redes: "Ella se echó a llorar"

Una cubana conocida en TikTok como Mulatacha se convirtió en protagonista de un emotivo acto de solidaridad al pagar las compras de una anciana de unos 80 años que no tenía dinero suficiente para cubrir tres artículos en una tienda Walmart, según relató ella misma en un video publicado el 1 de mayo.

La creadora de contenido, cuya cuenta es @vidaconyaliris, narró que estaba haciendo fila en la caja cuando notó que la señora mayor sumaba mentalmente el costo de sus productos y terminó devolviendo uno de ellos porque el dinero no le alcanzaba.

«La señora tenía como tres cositas, como un potato pie y un apple pie... eran como tres boberías literal y me dio tanta pero tanta lástima», contó Mulatacha en el video.

Antes de que la anciana pudiera pagar, la cubana actuó con discreción: le indicó en voz baja a la cajera que ella cubriría la compra.

Cuando la señora mayor intentó sacar su tarjeta, Mulatacha la detuvo: «No señora, yo le voy a pagar».

La reacción de la anciana fue inmediata: se echó a llorar y agradeció repetidamente el gesto.

Luego le pidió en inglés que salieran juntas de la tienda porque necesitaba el recibo, y la cubana la acompañó hasta la puerta.

«Puede ser alguien de la familia de cualquiera de nosotros», reflexionó Mulatacha sobre lo que sintió al ver a la señora en esa situación.

El video cierra con un llamado directo a sus seguidores: «Si ven a alguien en un momento determinado que tengan la posibilidad, claro que puedan ayudar, no dejen de hacerlo».

Este tipo de actos solidarios protagonizados por cubanos en la diáspora se ha convertido en una tendencia sostenida en redes sociales. En mayo de 2025, una cubana recién desempleada de Walmart recibió un sobre con dinero en efectivo de una desconocida dentro de la misma tienda. Ese mismo mes, un cubano en Miami ayudó a un anciano en un Home Depot bajo el mismo lema: «haz el bien y no mires a quién».

En enero de 2025, un cubano sorprendió al regalar un fajo de dólares a un hombre en la calle, y en enero de 2026, el joven cubano Michel Duarte se viralizó por entregar almuerzos a ancianos en situación de pobreza en La Habana Vieja.

El refrán «haz el bien y no mires a quién» funciona como hilo conductor de todos estos gestos y conecta con una tradición ética profundamente arraigada en la identidad cubana, tanto dentro como fuera de la isla.

Mulatacha cerró su relato con una reflexión que resonó entre sus seguidores: «Yo siento que en este país se ha perdido todo, se ha perdido la humanidad, la gentileza, se ha perdido todo».