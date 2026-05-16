Abren nueva rampa de conexión directa entre la autopista Palmetto y la I-95 en Miami-Dade

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El Departamento de Transporte de Florida (FDOT) abrió el viernes a las 5:00 am una nueva rampa de conexión directa entre la autopista Palmetto (State Road 826) en dirección este y la Interestatal 95 en dirección norte, en el área del intercambio Golden Glades, en el noroeste del condado de Miami-Dade.

Se trata del primer hito significativo del Proyecto del Distribuidor Golden Glades, una obra de modernización vial valorada en 1,04 mil millones de dólares que comenzó en marzo de 2024.

El FDOT dijo en un comunicado oficial que la nueva rampa brindará un "alivio importante para los viajeros diarios", ya que elimina la necesidad de usar calles locales como la State Road 7/U.S. 441/Northwest 7th Avenue o la Northwest 167th Street para acceder a la I-95 norte.

Funcionarios destacaron que la construcción de esta rampa tomó dos años y se completó con cinco años de anticipación respecto al plan inicial.

"Como parte de la Iniciativa de Infraestructura para el Avance de Florida, el Proyecto GGI demuestra el compromiso del FDOT de impulsar mejoras de infraestructura críticas que fortalecen el sistema de transporte del sur de Florida y apoyan el crecimiento continuo de la región", dijo el Secretario del Distrito Seis del FDOT, Daniel Iglesias.

El intercambio Golden Glades es uno de los nodos viales más concurridos del sur de Florida, con más de 400,000 vehículos que lo transitan a diario.

El FDOT advierte que la situación podría agravarse considerablemente si no se ejecutan las mejoras planificadas: "Más de 400,000 vehículos transitan a diario y se proyecta que el tráfico aumente un 50 % para 2040. Sin las mejoras del proyecto, se espera que la congestión solo empeore".

El Proyecto del Distribuidor Golden Glades es ejecutado por el FDOT y Florida's Turnpike Enterprise, y abarca más de 10 millas de carreteras y rampas en el noroeste de Miami-Dade.

Entre las mejoras previstas se incluyen la construcción de 34 nuevos puentes, la instalación de más de 50,000 pies de nueva tubería de drenaje, 72 cámaras de monitoreo de tráfico y sistemas de detección de vehículos en sentido contrario.

El proyecto conecta cinco grandes corredores viales: la I-95 (SR 9A), la Palmetto Expressway (SR 826), Florida's Turnpike (SR 91), la SR 9 y la SR 7/U.S. 441/NW 7th Avenue.

El intercambio Golden Glades tiene una historia que se remonta a 1957, cuando se inauguró junto al primer tramo de Florida's Turnpike, y desde entonces ha funcionado como el principal nodo de distribución del tráfico entre los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach.

La congestión crónica en las autopistas de Miami-Dade, agravada por el crecimiento poblacional y la alta dependencia del automóvil, ha convertido estas inversiones en una prioridad para las autoridades estatales y del condado.

Se prevé que las obras del Proyecto del Distribuidor Golden Glades continúen hasta el otoño de 2031, con nuevas rampas, puentes y mejoras de infraestructura que irán abriéndose de forma progresiva a lo largo de los próximos años.