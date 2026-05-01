Camión rumbo a Guantánamo termina volcado tras caer en hueco de la Autopista Nacional que llevaba meses sin reparar

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Un camión de carga que se dirigía a la provincia de Guantánamo volcó en la noche de este jueves en el kilómetro 297 de la Autopista Nacional, en las inmediaciones del puente de Báez, en la provincia de Villa Clara, tras caer en un hueco de grandes dimensiones que, según denuncian ciudadanos en redes sociales, llevaba meses sin ser atendido por las autoridades.

"Todos sus ocupantes están bien, gracias a Dios. El camión llevaba como destino Guantánamo", confirmó el usuario Pedro Dominguez en el grupo de Facebook ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

Las imágenes del vehículo con las ruedas hacia arriba y su carga, aparentemente botellas o envases verdes, desparramados sobre la calzada, suscitaron decenas de comentarios críticos en la publicación.

Captura de Facebook/ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

El usuario Yunier Garcíaa apuntó que "ese hueco lleva meses ahí y las autoridades no hacen nada al respecto", mientras que José Ernesto Herrera, identificado como chofer de ómnibus nacionales, preguntó si "¿había que esperar que se volcara un camión para arreglar el dichoso hueco? Pero bueno, eso no le importa a nadie".

Otros conductores señalaron que la solución provisional al bache consistía en rellenarlo con sacos de escombro, sin reparación formal.

El usuario Wider Bernal lo calificó de "despreocupación", al tiempo que Maykel Pérez ironizó: "Ahora dicen que el accidente es por errores humanos, y yo digo que sí, pero horrores de los responsables de que las carreteras cubanas estén así".

La pregunta sobre quién responde económicamente por los daños al vehículo y la carga perdida fue recurrente en los comentarios, sin que nadie pudiera ofrecer una respuesta.

"Ese camión es el sustento de su familia y todo por el deterioro de las carreteras", escribió Adalberto Aquino Naranjo, también chofer.

Ciudadanos describieron que el tramo de la autopista entre La Habana y Sancti Spíritus obliga a los conductores a "bailar de extremo de carril al otro extremo" para esquivar los baches.

Yoalvis Delgado lo resumió sin rodeos. "No hay carreteras ya en Cuba. Y tampoco interés por arreglarla por este gobierno", enfatizó.

El accidente se suma a un patrón de siniestralidad vial directamente vinculado al estado de la infraestructura. En 2025 se registraron en Cuba 7,538 accidentes de tránsito, con 750 fallecidos y 6,718 lesionados, según la Comisión Nacional de Seguridad Vial.

El 75 % de las carreteras del país se encuentran en estado regular o malo.

La Autopista Nacional ha sido escenario de tragedias este año. El 12 de febrero, un accidente a la altura del puente de Zaza, en Sancti Spíritus, dejó cuatro muertos y 17 heridos cuando un ómnibus viajaba de La Habana hacia el oriente.

Antes, el 17 de enero, un microbús volcó en el kilómetro 249, en Villa Clara, dejando un fallecido y 14 heridos.

Las autoridades cubanas atribuyen el 72 % de los accidentes viales al «factor humano», una cifra que genera rechazo entre conductores que señalan el deterioro crónico de las vías como causa estructural de los siniestros que se repiten semana tras semana en la isla.