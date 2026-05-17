Mario Díaz-Balart advierte sobre drones del régimen cubano a 90 millas de Florida: «Es una amenaza para la seguridad nacional»

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El congresista republicano Mario Díaz-Balart advirtió este domingo que el régimen cubano representa una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos, al reaccionar a una exclusiva de Axios sobre drones militares cubanos que reveló planes para atacar objetivos estadounidenses a apenas 90 millas de las costas de Florida.
«Hemos visto la amenaza que representan los drones en el Medio Oriente. Ahora están a 90 millas de nuestras costas y cerca de infraestructura crítica. Está claro que el régimen cubano es una amenaza para la seguridad nacional», escribió Díaz-Balart en X.
El legislador respondía a un reporte del periodista Marc Caputo, corresponsal de la Casa Blanca para Axios, quien reveló que Cuba ha adquirido más de 300 drones militares y que autoridades cubanas han comenzado a discutir planes para usarlos contra la base naval de Guantánamo, buques de guerra estadounidenses y, potencialmente, Key West.
Según Axios, basándose en inteligencia clasificada y fuentes del gobierno de Trump, el régimen ha estado adquiriendo drones de ataque de Rusia e Irán desde 2023, almacenados en puntos estratégicos de la isla.
El reporte señala además que, en el último mes, autoridades cubanas habrían solicitado más drones y activos militares a Rusia, y que interceptaciones de inteligencia sugieren que los servicios cubanos estudian cómo Irán ha resistido militarmente a Estados Unidos.
La advertencia de Díaz-Balart no es aislada. El pasado miércoles, el secretario de Defensa Pete Hegseth confirmó ante el Congreso que el régimen cubano representa una amenaza para la seguridad nacional, en respuesta a una pregunta directa del propio Díaz-Balart durante una audiencia del Subcomité de Asignaciones de Defensa.
En esa misma audiencia, Hegseth reconoció que buques de guerra rusos, incluido el submarino nuclear Kazán, han utilizado puertos cubanos, y calificó el complejo de inteligencia ruso en Lourdes de «muy problemático» por su proximidad a las costas estadounidenses.
Las tensiones entre Washington y La Habana se han intensificado a lo largo de 2026. El 29 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva declarando emergencia nacional por la situación en Cuba, calificando las políticas del régimen de «amenaza inusual y extraordinaria».
El 1 de mayo, una segunda orden ejecutiva amplió las sanciones e introdujo riesgo de sanciones secundarias para instituciones financieras extranjeras.
El 7 de mayo, el Departamento de Estado designó a GAESA, MOA Nickel S.A. y a la funcionaria Ania Guillermina Lastres Morera bajo esa nueva autoridad sancionadora. Díaz-Balart celebró esas medidas como un paso para hacer rendir cuentas a la dictadura por «represión, corrupción y amenazas a la seguridad nacional de EE. UU.»
El régimen, por su parte, ha negado cualquier intención agresiva. El vicecanciller cubano afirmó el pasado miércoles que «Cuba nunca ha amenazado a EE. UU.», mientras que congresistas demócratas pidieron a Trump descartar cualquier acción militar contra la isla, calificándola de «ilegal» y «catastrófica».
En abril, Díaz-Balart ya había advertido que «la eliminación de esa dictadura es esencial» para la seguridad nacional de Estados Unidos, añadiendo que «eso también ayudaría infinitamente al pueblo de Cuba».
Preguntas frecuentes sobre la amenaza de drones cubanos y la seguridad nacional de EE. UU.
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se considera que el régimen cubano es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos?
El régimen cubano es considerado una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos debido a su adquisición de más de 300 drones militares de Rusia e Irán, y la posible planificación de ataques contra objetivos estadounidenses a solo 90 millas de Florida. Además, la presencia de inteligencia rusa y buques de guerra en puertos cubanos y el uso del complejo de inteligencia de señales en Lourdes exacerban esta percepción de amenaza.
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¿Qué medidas ha tomado Estados Unidos en respuesta a la amenaza del régimen cubano?
Estados Unidos ha intensificado su presión sobre Cuba mediante sanciones y la declaración de emergencia nacional. Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra Cuba y ha desplegado vuelos de vigilancia militar cercanos a la isla. También se han actualizado planes de contingencia para una posible intervención militar, aunque no hay señales de un ataque inminente.
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¿Qué papel juegan Rusia e Irán en la amenaza que representa Cuba para Estados Unidos?
Rusia e Irán han suministrado a Cuba drones militares, lo que incrementa la capacidad del régimen cubano para llevar a cabo acciones hostiles cerca de las costas estadounidenses. Además, buques de guerra rusos, incluido el submarino nuclear Kazán, han utilizado puertos cubanos, fortaleciendo la cooperación militar entre estos países y aumentando la preocupación de Estados Unidos sobre la seguridad en la región.
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¿Qué acciones han solicitado los congresistas demócratas en relación con la situación en Cuba?
Más de 30 congresistas demócratas han pedido a la administración Trump que descarte cualquier plan de acción militar contra Cuba y que no utilice la base naval de Guantánamo para detener a migrantes cubanos. Argumentan que una intervención sería ilegal y desestabilizadora, agravando el desplazamiento y perjudicando los intereses de Estados Unidos en la región.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.