Mario Díaz-Balart advierte sobre drones del régimen cubano a 90 millas de Florida: «Es una amenaza para la seguridad nacional»

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El congresista republicano Mario Díaz-Balart advirtió este domingo que el régimen cubano representa una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos, al reaccionar a una exclusiva de Axios sobre drones militares cubanos que reveló planes para atacar objetivos estadounidenses a apenas 90 millas de las costas de Florida.

«Hemos visto la amenaza que representan los drones en el Medio Oriente. Ahora están a 90 millas de nuestras costas y cerca de infraestructura crítica. Está claro que el régimen cubano es una amenaza para la seguridad nacional», escribió Díaz-Balart en X.

El legislador respondía a un reporte del periodista Marc Caputo, corresponsal de la Casa Blanca para Axios, quien reveló que Cuba ha adquirido más de 300 drones militares y que autoridades cubanas han comenzado a discutir planes para usarlos contra la base naval de Guantánamo, buques de guerra estadounidenses y, potencialmente, Key West.

Según Axios, basándose en inteligencia clasificada y fuentes del gobierno de Trump, el régimen ha estado adquiriendo drones de ataque de Rusia e Irán desde 2023, almacenados en puntos estratégicos de la isla.

El reporte señala además que, en el último mes, autoridades cubanas habrían solicitado más drones y activos militares a Rusia, y que interceptaciones de inteligencia sugieren que los servicios cubanos estudian cómo Irán ha resistido militarmente a Estados Unidos.

La advertencia de Díaz-Balart no es aislada. El pasado miércoles, el secretario de Defensa Pete Hegseth confirmó ante el Congreso que el régimen cubano representa una amenaza para la seguridad nacional, en respuesta a una pregunta directa del propio Díaz-Balart durante una audiencia del Subcomité de Asignaciones de Defensa.

En esa misma audiencia, Hegseth reconoció que buques de guerra rusos, incluido el submarino nuclear Kazán, han utilizado puertos cubanos, y calificó el complejo de inteligencia ruso en Lourdes de «muy problemático» por su proximidad a las costas estadounidenses.

Las tensiones entre Washington y La Habana se han intensificado a lo largo de 2026. El 29 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva declarando emergencia nacional por la situación en Cuba, calificando las políticas del régimen de «amenaza inusual y extraordinaria».

El 1 de mayo, una segunda orden ejecutiva amplió las sanciones e introdujo riesgo de sanciones secundarias para instituciones financieras extranjeras.

El 7 de mayo, el Departamento de Estado designó a GAESA, MOA Nickel S.A. y a la funcionaria Ania Guillermina Lastres Morera bajo esa nueva autoridad sancionadora. Díaz-Balart celebró esas medidas como un paso para hacer rendir cuentas a la dictadura por «represión, corrupción y amenazas a la seguridad nacional de EE. UU.»

El régimen, por su parte, ha negado cualquier intención agresiva. El vicecanciller cubano afirmó el pasado miércoles que «Cuba nunca ha amenazado a EE. UU.», mientras que congresistas demócratas pidieron a Trump descartar cualquier acción militar contra la isla, calificándola de «ilegal» y «catastrófica».

En abril, Díaz-Balart ya había advertido que «la eliminación de esa dictadura es esencial» para la seguridad nacional de Estados Unidos, añadiendo que «eso también ayudaría infinitamente al pueblo de Cuba».