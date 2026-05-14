"Cuba nunca ha amenazado a EE.UU.": afirma el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío pese a existencia de bases chinas en la isla

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El vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío publicó este miércoles en Facebook un extenso texto titulado «Cuba, EEUU y las amenazas», en el que niega categóricamente que el régimen cubano haya amenazado a Estados Unidos en ninguna forma, en respuesta directa a una audiencia celebrada el pasado martes en el Congreso federal estadounidense.

En esa audiencia, el secretario de Defensa Pete Hegseth ratificó ante el Congreso que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, en medio de una escalada de tensiones entre Washington y La Habana sin precedentes en décadas.

«Ningún miembro del gobierno cubano o funcionario con posición oficial ha emitido declaración alguna que amenace a EEUU. Nadie en Cuba ha amenazado con ubicar un portaviones, una fragata o buque de combate frente a las costas estadounidenses», escribió el funcionario.

Fernández de Cossío fue más lejos y sostuvo que «la única base militar extranjera en Cuba es la estadounidense que usurpa una porción del territorio de la provincia de Guantánamo», ignorando la evidencia acumulada sobre instalaciones de inteligencia chinas en la isla.

Esa afirmación contrasta directamente con los hallazgos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), que identificó al menos 12 instalaciones chinas en Cuba con capacidades de inteligencia de señales (SIGINT), cuatro de ellas consideradas fundamentales: Bejucal, Wajay, Calabazar y El Salao.

La instalación de El Salao, en Santiago de Cuba, está en construcción desde 2021 y se encuentra a apenas 70 millas de la Base Naval de Guantánamo, según el CSIS.

Nuevas imágenes satelitales difundidas en mayo de 2025 confirmaron la expansión progresiva de esas instalaciones, y el congresista republicano Carlos Giménez fue tajante al respecto: «China está mejorando muchas instalaciones de espionaje existentes en Cuba para espiar a Estados Unidos. Están interceptando nuestras comunicaciones y observando nuestras tácticas militares».

La propia administración Biden confirmó en junio de 2023 la existencia de estas instalaciones, operativas desde al menos 2019, lo que convierte la negativa del vicecanciller en una postura que el régimen cubano mantiene de forma sistemática desde hace tres años pese a la evidencia.

El patrón de negación es consistente: el propio Fernández de Cossío, el canciller Bruno Rodríguez y la subdirectora del Ministerio de Relaciones Exteriores Johana Tablada de la Torre han desmentido reiteradamente la existencia de bases chinas. «¡Búsquense otra mentira!», dijo Tablada en diciembre de 2024.

En su publicación de este miércoles, el vicecanciller también acusó al gobierno estadounidense de practicar «la guerra económica despiadada» contra Cuba y de haber «practicado la guerra biológica y el terrorismo», y calificó a quienes hablan de amenaza cubana de actuar con «propósitos agresivos y motivos revanchistas» para «encontrar pretextos para una agresión».

El texto de Fernández de Cossío llega después de que Díaz-Canel publicara un mensaje en la misma línea, titulado «Cuba no amenaza, Cuba es constantemente amenazada», en el que afirmó que «en más de seis décadas de Revolución socialista, a noventa millas de EE.UU., jamás ha salido de Cuba una sola acción ofensiva contra la seguridad nacional de ese país».

El contexto en que se producen estas declaraciones es de máxima presión: el 1 de mayo, Trump declaró en una cena privada que EE.UU. «tomará Cuba casi inmediatamente» tras concluir operaciones en Irán; el 6 de mayo, Marco Rubio anunció nuevas sanciones contra GAESA y 12 funcionarios cubanos; y el 11 de mayo, Axios reveló que el Pentágono actualizó planes operativos contra Cuba, con vuelos de vigilancia militar sobre la isla.

China, por su parte, rechazó las acusaciones de Rubio el 29 de abril y calificó su cooperación con Cuba de «totalmente legítima, transparente y ajustada al derecho internacional», mientras Xi Jinping aprobó 80 millones de dólares en asistencia financiera y 60,000 toneladas de arroz para La Habana en respuesta a las presiones de Washington.

El Senado de EE.UU. rechazó el 29 de abril por 51 votos contra 47 una resolución demócrata que habría requerido autorización del Congreso para que Trump ordenara acciones militares contra Cuba, dejando al presidente con amplio margen de maniobra frente a la isla.