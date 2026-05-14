"Cuba nunca ha amenazado a EE.UU.": afirma el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío pese a existencia de bases chinas en la isla

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El vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío publicó este miércoles en Facebook un extenso texto titulado «Cuba, EEUU y las amenazas», en el que niega categóricamente que el régimen cubano haya amenazado a Estados Unidos en ninguna forma, en respuesta directa a una audiencia celebrada el pasado martes en el Congreso federal estadounidense.
En esa audiencia, el secretario de Defensa Pete Hegseth ratificó ante el Congreso que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, en medio de una escalada de tensiones entre Washington y La Habana sin precedentes en décadas.
«Ningún miembro del gobierno cubano o funcionario con posición oficial ha emitido declaración alguna que amenace a EEUU. Nadie en Cuba ha amenazado con ubicar un portaviones, una fragata o buque de combate frente a las costas estadounidenses», escribió el funcionario.
Fernández de Cossío fue más lejos y sostuvo que «la única base militar extranjera en Cuba es la estadounidense que usurpa una porción del territorio de la provincia de Guantánamo», ignorando la evidencia acumulada sobre instalaciones de inteligencia chinas en la isla.
Esa afirmación contrasta directamente con los hallazgos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), que identificó al menos 12 instalaciones chinas en Cuba con capacidades de inteligencia de señales (SIGINT), cuatro de ellas consideradas fundamentales: Bejucal, Wajay, Calabazar y El Salao.
La instalación de El Salao, en Santiago de Cuba, está en construcción desde 2021 y se encuentra a apenas 70 millas de la Base Naval de Guantánamo, según el CSIS.
Nuevas imágenes satelitales difundidas en mayo de 2025 confirmaron la expansión progresiva de esas instalaciones, y el congresista republicano Carlos Giménez fue tajante al respecto: «China está mejorando muchas instalaciones de espionaje existentes en Cuba para espiar a Estados Unidos. Están interceptando nuestras comunicaciones y observando nuestras tácticas militares».
La propia administración Biden confirmó en junio de 2023 la existencia de estas instalaciones, operativas desde al menos 2019, lo que convierte la negativa del vicecanciller en una postura que el régimen cubano mantiene de forma sistemática desde hace tres años pese a la evidencia.
El patrón de negación es consistente: el propio Fernández de Cossío, el canciller Bruno Rodríguez y la subdirectora del Ministerio de Relaciones Exteriores Johana Tablada de la Torre han desmentido reiteradamente la existencia de bases chinas. «¡Búsquense otra mentira!», dijo Tablada en diciembre de 2024.
En su publicación de este miércoles, el vicecanciller también acusó al gobierno estadounidense de practicar «la guerra económica despiadada» contra Cuba y de haber «practicado la guerra biológica y el terrorismo», y calificó a quienes hablan de amenaza cubana de actuar con «propósitos agresivos y motivos revanchistas» para «encontrar pretextos para una agresión».
El texto de Fernández de Cossío llega después de que Díaz-Canel publicara un mensaje en la misma línea, titulado «Cuba no amenaza, Cuba es constantemente amenazada», en el que afirmó que «en más de seis décadas de Revolución socialista, a noventa millas de EE.UU., jamás ha salido de Cuba una sola acción ofensiva contra la seguridad nacional de ese país».
El contexto en que se producen estas declaraciones es de máxima presión: el 1 de mayo, Trump declaró en una cena privada que EE.UU. «tomará Cuba casi inmediatamente» tras concluir operaciones en Irán; el 6 de mayo, Marco Rubio anunció nuevas sanciones contra GAESA y 12 funcionarios cubanos; y el 11 de mayo, Axios reveló que el Pentágono actualizó planes operativos contra Cuba, con vuelos de vigilancia militar sobre la isla.
China, por su parte, rechazó las acusaciones de Rubio el 29 de abril y calificó su cooperación con Cuba de «totalmente legítima, transparente y ajustada al derecho internacional», mientras Xi Jinping aprobó 80 millones de dólares en asistencia financiera y 60,000 toneladas de arroz para La Habana en respuesta a las presiones de Washington.
El Senado de EE.UU. rechazó el 29 de abril por 51 votos contra 47 una resolución demócrata que habría requerido autorización del Congreso para que Trump ordenara acciones militares contra Cuba, dejando al presidente con amplio margen de maniobra frente a la isla.
Preguntas Frecuentes sobre la Amenaza de Seguridad Nacional entre Cuba y Estados Unidos
CiberCuba te lo explica:
¿Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos?
Según el Secretario de Defensa Pete Hegseth, Cuba es una amenaza clara y presente para Estados Unidos. Esto se debe a la presencia de bases de inteligencia chinas y rusas en la isla que suponen un riesgo significativo para la seguridad nacional estadounidense.
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¿Existen bases de inteligencia extranjeras en Cuba?
El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales ha identificado al menos 12 instalaciones chinas de inteligencia en Cuba. Estas incluyen sitios como Bejucal, El Salao, Calabazar y El Wajay, que han sido confirmadas mediante imágenes satelitales.
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¿Qué dice el gobierno cubano sobre las acusaciones de espionaje?
El vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío niega categóricamente que Cuba sea una amenaza para EE.UU. y sostiene que el único enclave militar extranjero en la isla es la base estadounidense en Guantánamo. Sin embargo, esta posición contrasta con la evidencia presentada por EE.UU. y sus aliados.
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¿Cuál es la postura de Estados Unidos sobre la cooperación de Cuba con China y Rusia?
Estados Unidos considera que la cooperación de Cuba con China y Rusia es una amenaza inaceptable para su seguridad. El Secretario de Estado Marco Rubio ha sido claro al afirmar que no se permitirá que potencias extranjeras operen con impunidad a 90 millas de las costas estadounidenses.
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¿Cómo afecta esta situación a la población cubana?
La presión y las sanciones de EE.UU. han agravado la crisis energética en Cuba, causando apagones y escasez de combustible. El régimen cubano culpa de esta situación a las sanciones estadounidenses, mientras que EE.UU. argumenta que son necesarias para contrarrestar la amenaza que representa el gobierno cubano.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.