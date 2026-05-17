"Mi papá quería matarme por ser como soy": cubana trans comparte su historia

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En el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, una mujer trans de Las Tunas compartió este domingo su historia de rechazo familiar, huida del hogar y búsqueda de identidad en un testimonio que refleja la realidad que aún viven muchas personas trans en Cuba.
Susel, de 32 años, relató al Periódico 26 de Las Tunas que durante 22 años el mundo la conoció como Yosbel, un muchacho del barrio Las Minervas en San Antonio, Jobabo.
«Mi nombre es Susel. Para el mundo, durante 22 años fui Yosbel, un muchacho de campo. Pero esa persona nunca fui yo realmente», dijo.
La violencia comenzó en casa. Su padre se negó a aceptar su identidad y la perseguía físicamente.
«Mi papá me velaba, me perseguía con un machete, quería matarme por ser como soy. No tuve otra opción: me fui de la casa huyendo para salvar mi vida», narró Susel.
Forzada a abandonar el hogar, también tuvo que interrumpir sus estudios. Logró graduarse como Técnico Medio en Elaboración de Alimentos, pero no continuó la carrera.
Pasó dos años limpiando un parque en Comunales de Jobabo, etapa que describe como muy difícil.
El punto de inflexión llegó cuando se mudó a Guayaban, en el municipio de Amancio, donde conoció a otras personas trans.
«Me cansé de vestirme de hombre y empecé a vivir como mujer a tiempo completo. Fue mi renacer», contó.
Hoy, Susel lleva 10 años viviendo plenamente su identidad como mujer y trabaja como asistente general de servicio y secretaria de salón en el hospital Guevara de Las Tunas.
«Allí me siento en familia, no hay discriminación, todos me llaman Susel. Es una maravilla», afirmó. También trabajó en la emisora provincial Radio Victoria, etapa que recuerda con cariño.
El nombre lo eligió ella misma. Le gustaba cómo sonaba y, al buscarlo, descubrió que significa «paz».
Actualmente está en proceso legal para cambiar solo su nombre en los documentos oficiales, conservando los apellidos de ambos padres.
La relación con su familia sigue siendo, en sus propias palabras, «agridulce». Su madre la acepta y la llama Susel. Su padre, no.
«Cuando llegan las visitas y preguntan por Susel, mi papá salta: 'No, es Yosbel, mi hijo'», relató.
El psicólogo Raydel Bejerano Balmaceda, del equipo técnico provincial ITS-VIH-Sida y hepatitis en Las Tunas, señaló que la aceptación personal es el primer paso.
«Primero tiene que haber una aceptación personal para que la sociedad te pueda aceptar y respetar tal y como eres. Eso tiene que ver con la autovaloración, la autoestima, el autoconcepto», explicó.
Bejerano mencionó que en Las Tunas existen recursos de apoyo: una coordinadora trans provincial, promotores municipales de consejería, la línea «Tuna ayuda» y un espacio amigable detrás del Centro Provincial de Higiene que funciona desde las cuatro de la tarde.
Cuba ha avanzado en su marco legal: la Constitución de 2019 prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género, el Código de las Familias fue aprobado en referéndum en septiembre de 2022, y en julio de 2025 la Asamblea Nacional aprobó una nueva Ley del Registro Civil que permite a personas trans rectificar el dato registral del sexo sin exigir cirugía ni orden judicial.
Sin embargo, activistas cubanos señalan en 2026 que la brecha entre ley y práctica cotidiana sigue siendo amplia, y que la implementación efectiva en centros de trabajo, escuelas y servicios de salud es el principal pendiente.
El caso de Brenda Díaz, mujer trans encarcelada por las protestas del 11J de 2021, recluida en una prisión masculina y condenada a 14 años antes de ser excarcelada en enero de 2025, sigue siendo el ejemplo más visible de violencia institucional contra personas trans en la isla.
El Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia se conmemora cada 17 de mayo en recuerdo de que la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales en esa misma fecha de 1990.
Preguntas frecuentes sobre la situación de las personas trans en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual de las personas trans en Cuba?
Las personas trans en Cuba enfrentan múltiples desafíos, incluyendo la discriminación familiar y social, dificultades en el acceso a servicios de salud y la falta de implementación efectiva de leyes que las protejan. Aunque la Constitución de 2019 prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y se han aprobado leyes progresistas, la práctica cotidiana sigue siendo un reto significativo.
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¿Qué apoyo existe para las personas trans en Las Tunas, Cuba?
En Las Tunas, existen recursos como una coordinadora trans provincial, promotores municipales de consejería, la línea «Tuna ayuda» y un espacio amigable detrás del Centro Provincial de Higiene que ofrecen apoyo a las personas trans. Sin embargo, su efectividad y alcance pueden ser limitados por la falta de recursos y la persistencia de la discriminación.
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¿Qué avances legales ha habido en Cuba para las personas trans?
En 2025, la Asamblea Nacional aprobó una nueva Ley del Registro Civil que permite a las personas trans rectificar su sexo en los documentos oficiales sin necesidad de cirugía ni orden judicial. A pesar de estos avances, la implementación efectiva en el día a día sigue siendo un desafío, con una brecha significativa entre la ley y la práctica cotidiana.
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¿Cómo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia en Cuba?
El Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia se conmemora el 17 de mayo. En Cuba, se realizan jornadas de concienciación y actividades organizadas por el Cenesex, aunque este año, debido a la crisis eléctrica, la Conga Cubana contra la Homofobia y la Transfobia fue postergada. La jornada se extiende más allá de mayo con talleres y espacios de diálogo.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.