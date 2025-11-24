Grave agresión a mujer trans cubana en España durante una cita previamente acordada

Vídeos relacionados:
Una mujer trans cubana permanece ingresada con pronóstico reservado en el Hospital Río Carrión, en Palencia, un municipio de Castilla y León, después de sobrevivir a un brutal ataque durante la madrugada del pasado miércoles 19 de noviembre, en medio de un encuentro sexual previamente pactado.
Según informó El Norte de Castilla, la mujer recibió alrededor de 40 puñaladas y cortes, infligidos con un pequeño cuchillo de cocina por un hombre también extranjero, de unos 35 años.
Los vecinos alertaron a la Policía Nacional tras escuchar gritos desesperados y una fuerte discusión dentro del domicilio ubicado en la céntrica Calle Mayor. Los agentes tuvieron que derribar la puerta con un ariete para ingresar en el inmueble, donde encontraron a la víctima gravemente herida y al agresor todavía armado.
En otra versión ampliada, Diario Palentino señaló que la mujer presentaba además signos compatibles con un intento de estrangulamiento, con un cordel que se rompió, antes de propinarle las decenas de heridas con arma blanca.
Tras recibir asistencia inicial en el apartamento, fue trasladada al hospital, donde permanece estable dentro de la gravedad. Las fuentes citadas por el mismo medio detallan que el agresor, residente en Valladolid y trabajador en la localidad de Dueñas, viajó hasta Palencia tras acordar un servicio sexual con la víctima.
El nivel de violencia del ataque fue tal que incluso tres agentes resultaron heridos al intentar reducir al sospechoso, según recogió ABC, que confirmó también que al entrar al piso los policías hallaron una botella rota y a ambos involucrados cubiertos de sangre.
Las autoridades descartan, por el momento, que se trate de un caso de violencia de género o de delito de odio.
Tanto el subdelegado del Gobierno, Eduardo Santiago, citado por El Norte de Castilla y Cadena SER, como la propia Policía Nacional señalaron que no existía relación sentimental previa y que el encuentro fue pactado, lo que aleja estas tipificaciones. Aun así, la investigación sigue abierta.
El atacante fue puesto a disposición judicial y, según otra nota de Diario Palentino, ingresó en prisión provisional tras acogerse a su derecho a no declarar. Su abogado solicitó pruebas de ADN para determinar si existió algún tipo de agresión hacia él, aunque por ahora no hay indicios que respalden esa hipótesis.
