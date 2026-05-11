Fallece Juani Santos, primer hombre trans operado en Cuba con financiamiento del gobierno

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Juani Santos, reconocido como el primer hombre trans en Cuba en someterse a una cirugía de readecuación genital financiada por el régimen, ha fallecido.

La noticia fue dada a conocer por Francisco Rodríguez Cruz, vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), a través de un emotivo mensaje en su cuenta de Facebook.

«Ha muerto Juani, el primer hombre transexual en Cuba que ya siendo adulto mayor tuvo la valentía y la satisfacción de acceder a una cirugía de readecuación genital en nuestro país», escribió Rodríguez Cruz, vocero del régimen en el semanario Trabajadores y activista de la comunidad LGBTI.

Nacido el 20 de septiembre de 1949 en la provincia de Matanzas, Juani Santos se identificó como varón desde los cinco años.

Alrededor de los 20 años —hacia 1969— solicitó formalmente ayuda al gobierno cubano para iniciar su transición, y fue diagnosticado como transexual masculino en 1972, uno de los primeros casos documentados en la isla.

Tras aproximadamente 40 años de espera, pudo operarse en 2010, a los 61 años, en el marco de la Resolución 126 del Ministerio de Salud Pública, aprobada en junio de 2008, que autorizó las cirugías de adecuación genital gratuitas.

En aquel momento, el gobierno cubano financió por primera vez una cirugía de cambio de sexo, un hito histórico que convirtió a Juani en símbolo de perseverancia ante un sistema que tardó décadas en responder.

Junto a otro hombre trans que no hizo pública su historia, Juani protagonizó las dos primeras cirugías de readecuación genital masculina realizadas en Cuba.

Rodríguez Cruz evocó un momento íntimo durante una de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia —la primera celebrada tras la operación de Juani— en que ambos coincidieron en un urinario durante la llamada Fiesta de la Diversidad.

«Para Juani, aquella conquista de poder orinar de pie, un deseo elemental de quien siempre fue un hombre, pero antes no podía hacerlo, resumía en un simple acto biológico su lucha de toda una vida», escribió el periodista.

Juani trabajó durante 48 años en una fábrica en Matanzas y en 2018, con 68 años, se convirtió en el primer hombre trans cubano en hablar abiertamente sobre su experiencia ante los medios, concediendo entrevistas a publicaciones como la revista Vance.

Su historia resultó especialmente significativa por tratarse de un hombre trans, categoría históricamente mucho menos visible que las mujeres trans en Cuba: en 2018, mientras había 4,447 mujeres trans registradas con 37 cirugías realizadas, solo se contabilizaban unos veinte hombres trans en todo el país.

«Yo no pedí nacer así, la naturaleza o Dios me crearon así. ¿Por qué me tienen que rechazar si yo no le hago daño a nadie?», declaró Juani en una entrevista recogida en 2018.

Rodríguez Cruz cerró su homenaje con palabras que resumen la huella que dejó este hombre matancero: «Trabajador, sencillo, sabio, honor para ese hombre matancero que tanto nos enseñó a la vez sobre fuerza y bondad».