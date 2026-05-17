Presentador de Con Filo se molesta tras la captura de Alex Saab: “O Maduro es un corrupto o los Rodríguez son unos traidores”

La frase más contundente de su texto apuntó directamente a la cúpula del chavismo

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Michel E. Torres Corona, presentador del programa de propaganda estatal cubano Con Filo, reaccionó con indignación este sábado, poco después de conocerse sobre la deportación de Alex Saab desde Venezuela hacia Estados Unidos, al tiempo que calificó el episodio de "vergonzoso" y cuestionó directamente a figuras clave del chavismo.

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela (Saime) emitió un comunicado oficial mediante el cual anunció la deportación de Alex Naim Saab Morán, empresario colombiano que actuó como operador financiero del gobierno de Nicolás Maduro.

El documento señaló que la medida se adoptó porque Saab "se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional".

Captura de Facebook/Michel E. Torres Corona

Torres Corona utilizó precisamente esa frase, un término legal venezolano frecuentemente empleado por el gobierno de Maduro, de forma irónica para señalar la contradicción entre la narrativa oficial que durante años defendió a Saab como víctima y el reconocimiento implícito de sus delitos.

"Lo "público, notorio y comunicacional" fue la campaña mundial por la libertad de Alex Saab. En aquel entonces era un diplomático secuestrado, un enviado especial que había logrado llevar alimentos y medicinas a Venezuela evadiendo sanciones", escribió el presentador cubano en su publicación en Facebook.

Luego añadió: "Lo "público, notorio y comunicacional" fue que, en diciembre de 2023, Saab fue liberado como parte de un canje de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela. Y ahora lo devuelven, porque resulta que sí era un delincuente, que los gringos tenían razón".

La frase más contundente de su texto apuntó directamente a la cúpula del chavismo. "Basta ya. Es vergonzoso. O Maduro es un corrupto o los Rodríguez son unos traidores. En cualquier caso, aquello se jodió. Pasemos página".

La referencia a "los Rodríguez" alude a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, quienes fueron figuras centrales en la defensa pública de Saab y en las negociaciones con Washington.

El caso tiene una larga historia. Saab fue acusado en julio de 2019 por fiscales federales de Miami de ocho cargos de lavado de dinero vinculados al programa CLAP del gobierno venezolano.

Fue detenido en Cabo Verde en junio de 2020 y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021.

En diciembre de 2023, el gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025) lo liberó en un canje de prisioneros a cambio de 10 ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, y el chavismo lo recibió como un héroe.

Sin embargo, el 4 de febrero, Saab fue detenido nuevamente en Venezuela en una operación conjunta entre el SEBIN y el FBI, según confirmó la agencia Reuters.

Este domingo, Venezuela lo entregó formalmente a autoridades estadounidenses, quienes lo trasladaron a una prisión federal en Miami.

Pese a su indignación con el caso, Torres Corona cerró su publicación reafirmando su posición ideológica con frases como "¡Viva Cuba libre!" y "Patria o muerte", lo que no pasó desapercibido entre quienes siguen al propagandista cubano en redes sociales.

El testimonio de Saab es considerado clave para los casos penales abiertos contra Maduro y Cilia Flores en Nueva York por narcotráfico y narcoterrorismo, lo que convierte su entrega en un golpe de enorme alcance para el régimen venezolano y sus aliados en la región.