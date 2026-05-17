"Era la calma antes de la tormenta": Trump lanza advertencias con memes bélicos

Donald Trump publicó este sábado en su cuenta de Truth Social una serie de contenidos de carácter provocador que reavivaron la especulación sobre una posible escalada militar contra Irán, incluyendo una imagen generada por inteligencia artificial con el texto «It Was The Calm Before The Storm» y una animación de un buque de guerra estadounidense apuntando a una aeronave con bandera iraní.

Las publicaciones de Trump en Truth Social muestran, en la primera, a una figura con gorra MAGA y camisa «Trump Commander in Chief» señalando al espectador desde un buque de guerra en aguas tormentosas, con embarcaciones de bandera iraní al fondo.

En una segunda publicación, Trump difundió una animación con audio que incluye la frase «Okay, we have it in our sight. Fire!» —«De acuerdo, lo tenemos en la mira. ¡Fuego!»—, acompañada de imágenes de un destructor estadounidense apuntando a una aeronave iraní.

También publicó el mismo clip con la frase en francés: «D'accord, nous l'avons dans notre configuration. Feu. Boum.» —«De acuerdo, lo tenemos en nuestra configuración. Fuego. Boom.»—, difundido simultáneamente a través de la cuenta oficial de comunicaciones de la Casa Blanca, Rapid Response 47.

Captura de Truth Social

Estas publicaciones llegan apenas cinco días después de que Trump protagonizara una escena muy comentada en el Despacho Oval, donde imitó con sonidos onomatopéyicos la destrucción de misiles iraníes, exclamando «ba ba ba ba ba», y afirmó que los sistemas Patriot habían derribado 111 misiles que Irán había lanzado contra un barco estadounidense.

El medio árabe Arab Times cubrió las publicaciones bajo el titular «Trump insinúa una posible reanudación de los ataques contra Irán», interpretándolas como una señal de advertencia directa.

La frase «calm before the storm» tiene un antecedente preciso: el 5 de octubre de 2017, Trump la pronunció en la Casa Blanca durante una reunión con altos mandos militares, respondiendo con un deliberado «Ya lo sabrán» cuando la prensa le preguntó a qué se refería.

Aquella ambigüedad fue posteriormente apropiada por el movimiento QAnon como punto de partida de su narrativa conspirativa sobre una gran «tormenta» contra los enemigos de Trump.

Al reutilizarla ahora, Trump reactiva conscientemente ese simbolismo cargado en un momento de alta tensión militar, combinando provocación geopolítica con una estrategia de comunicación memética que su equipo ha intensificado en las últimas semanas.

El contexto militar es de considerable desgaste: el secretario de Defensa Pete Hegseth admitió ante el Senado que se había consumido cerca del 50% de los interceptores Patriot y el 30% de los misiles Tomahawk en siete semanas de operaciones, y que reconstruir el arsenal podría tomar meses o años.

La opinión pública estadounidense muestra un rechazo mayoritario a la confrontación: según un sondeo de The Washington Post, ABC News e Ipsos publicado el 1 de mayo, el 61% de los estadounidenses consideró un error la guerra de Trump contra Irán.

Trump, sin embargo, ha mantenido una posición firme: «No vamos a permitir que Irán tenga un arma nuclear», declaró desde el Despacho Oval, donde también afirmó que Estados Unidos destruyó la armada, la fuerza aérea y el sistema antiaéreo iraní.