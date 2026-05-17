“La era de la impunidad para los narcodictadores se está derrumbando”: María Elvira Salazar reacciona al retorno de Álex Saab a EE.UU.

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La congresista republicana por el estado deFlorida María Elvira Salazar reaccionó este sábado al retorno de Álex Saab a custodia estadounidense, al tiempo que calificó el hecho como el derrumbe de la era de impunidad para los narcodictadores y sus cómplices en las Américas.

Salazar publicó su mensaje en X horas después de que Venezuela entregó a Saab a las autoridades estadounidenses, y fuera trasladado desde la prisión El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Caracas, hacia Miami, donde el Departamento de Justicia preparaba su ingreso a una prisión federal.

"De regreso a donde nunca debió haber salido: una prisión federal en Estados Unidos", escribió Salazar.

La congresista apuntó directamente contra el expresidente Joe Biden (2021-2025), a quien responsabilizó de haberle negado justicia al pueblo venezolano.

"El testaferro del narcodictador Maduro ahora va a enfrentar la justicia americana, la misma justicia que Joe Biden le negó al pueblo venezolano cuando decidió liberarlo y devolver al régimen chavista a uno de sus principales operadores financieros y cómplices de la corrupción que saqueó a Venezuela", subrayó.

Salazar cerró su publicación con una declaración contundente. "La era de la impunidad para los narcodictadores, sus testaferros y sus cómplices se está derrumbando en las Américas", aseveró.

En diciembre de 2023, Biden indultó a Saab e incluyó en un canje de prisioneros con Venezuela —facilitado por Catar— a cambio de la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses, una decisión que fue ampliamente criticada por legisladores republicanos, en especial los cubanoamericanos de Florida.

Tras regresar a Caracas, Saab continuó vinculado al aparato chavista hasta que fue detenido nuevamente el 4 de febrero en una operación conjunta entre el Sebin y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Su nueva entrega a Washington se enmarca en el escenario político venezolano surgido tras la captura del expresidente Nicolás Maduro el 3 de enero, después de la cual Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina e inició negociaciones con la administración del presidente Donald Trump.

Saab fue acusado en Estados Unidos de ocho cargos de conspiración para lavado de dinero vinculados a un esquema de aproximadamente 350 millones de dólares relacionado con contratos del gobierno venezolano y el programa de alimentos CLAP.

Fuentes anónimas citadas por el diario The Miami Herald señalaron que Saab "administraba el dinero y estaría en posición de detallar cómo se movieron los fondos a través del sistema financiero internacional", lo que convierte su testimonio en pieza clave para los casos penales abiertos contra Maduro y su esposa Cilia Flores en Nueva York por narcotráfico y narcoterrorismo.

Salazar, una de las voces más críticas del chavismo en el Congreso estadounidense, había descrito previamente a Maduro como "jefe del Cártel de los Soles y un narcoterrorista" y reclamado desde agosto de 2025 el fin de la impunidad para el régimen venezolano.