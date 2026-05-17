“La era de la impunidad para los narcodictadores se está derrumbando”: María Elvira Salazar reacciona al retorno de Álex Saab a EE.UU.

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La congresista republicana por el estado deFlorida María Elvira Salazar reaccionó este sábado al retorno de Álex Saab a custodia estadounidense, al tiempo que calificó el hecho como el derrumbe de la era de impunidad para los narcodictadores y sus cómplices en las Américas.
Salazar publicó su mensaje en X horas después de que Venezuela entregó a Saab a las autoridades estadounidenses, y fuera trasladado desde la prisión El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Caracas, hacia Miami, donde el Departamento de Justicia preparaba su ingreso a una prisión federal.
"De regreso a donde nunca debió haber salido: una prisión federal en Estados Unidos", escribió Salazar.
La congresista apuntó directamente contra el expresidente Joe Biden (2021-2025), a quien responsabilizó de haberle negado justicia al pueblo venezolano.
"El testaferro del narcodictador Maduro ahora va a enfrentar la justicia americana, la misma justicia que Joe Biden le negó al pueblo venezolano cuando decidió liberarlo y devolver al régimen chavista a uno de sus principales operadores financieros y cómplices de la corrupción que saqueó a Venezuela", subrayó.
Salazar cerró su publicación con una declaración contundente. "La era de la impunidad para los narcodictadores, sus testaferros y sus cómplices se está derrumbando en las Américas", aseveró.
En diciembre de 2023, Biden indultó a Saab e incluyó en un canje de prisioneros con Venezuela —facilitado por Catar— a cambio de la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses, una decisión que fue ampliamente criticada por legisladores republicanos, en especial los cubanoamericanos de Florida.
Tras regresar a Caracas, Saab continuó vinculado al aparato chavista hasta que fue detenido nuevamente el 4 de febrero en una operación conjunta entre el Sebin y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Su nueva entrega a Washington se enmarca en el escenario político venezolano surgido tras la captura del expresidente Nicolás Maduro el 3 de enero, después de la cual Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina e inició negociaciones con la administración del presidente Donald Trump.
Saab fue acusado en Estados Unidos de ocho cargos de conspiración para lavado de dinero vinculados a un esquema de aproximadamente 350 millones de dólares relacionado con contratos del gobierno venezolano y el programa de alimentos CLAP.
Fuentes anónimas citadas por el diario The Miami Herald señalaron que Saab "administraba el dinero y estaría en posición de detallar cómo se movieron los fondos a través del sistema financiero internacional", lo que convierte su testimonio en pieza clave para los casos penales abiertos contra Maduro y su esposa Cilia Flores en Nueva York por narcotráfico y narcoterrorismo.
Salazar, una de las voces más críticas del chavismo en el Congreso estadounidense, había descrito previamente a Maduro como "jefe del Cártel de los Soles y un narcoterrorista" y reclamado desde agosto de 2025 el fin de la impunidad para el régimen venezolano.
Preguntas frecuentes sobre la extradición de Álex Saab y su impacto en el régimen venezolano
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Álex Saab y por qué es importante su extradición a Estados Unidos?
Álex Saab es un empresario colombiano acusado de ser el principal operador financiero del régimen chavista en Venezuela. Su extradición a Estados Unidos es crucial porque posee información detallada sobre cómo se movieron fondos a través del sistema financiero internacional, lo que podría ser clave en los casos penales abiertos contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por narcotráfico y narcoterrorismo.
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¿Qué impacto tiene el retorno de Álex Saab a custodia estadounidense en la política venezolana?
El retorno de Álex Saab a Estados Unidos representa un golpe significativo al régimen chavista. Su testimonio podría desmantelar estructuras financieras del gobierno de Maduro, facilitando el avance de investigaciones por corrupción y narcotráfico. Además, es un reflejo de las tensiones y negociaciones entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y Washington, en un contexto donde Venezuela busca redefinir su escenario político tras la captura de Maduro.
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¿Cuál ha sido la postura de María Elvira Salazar respecto a la extradición de Álex Saab?
María Elvira Salazar ha sido una de las voces más críticas del chavismo y celebra la extradición de Álex Saab como el comienzo del fin de la impunidad para los narcodictadores en las Américas. Acusó al expresidente Joe Biden de haber negado justicia al pueblo venezolano al liberar a Saab en 2023, y destaca que ahora enfrentará la justicia estadounidense.
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¿Cómo se relaciona la captura de Nicolás Maduro con la entrega de Álex Saab a EE.UU.?
La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026 creó un nuevo escenario político que facilitó la entrega de Álex Saab a Estados Unidos. Tras la detención de Maduro, Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina y comenzó negociaciones con Washington, resultando en la extradición de Saab como parte de un acuerdo diplomático más amplio.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.