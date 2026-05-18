Vandalismo obliga a restaurar emblemáticas letras CUBA del malecón santiaguero

Foto © Collage Facebook/Oficina del Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba

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Las letras monumentales CUBA del parque La Alameda, en el malecón de Santiago de Cuba, fueron sometidas a una restauración profesional tras sufrir un avanzado deterioro causado por el ambiente marino y por actos vandálicos con pintadas de grafitis en su superficie, estos últimos debido a la incapacidad del gobierno local de proteger esta pieza, lo cual se traduce en inseguridad en la urbe.

La intervención fue ejecutada por el artesano y artista Adalberto Rojas Caballero, bajo la dirección de la Oficina del Conservador de la Ciudad y la Fundación Caguayo para las Artes Monumentales, Aplicadas y el Diseño.

Los trabajos incluyeron la sustitución de chapas metálicas para reforzar la estructura en la base de las letras y garantizar su durabilidad, además del uso de electrodos, pintura anticorrosiva y pintura de terminación.

Un comunicado de la Oficina del Conservador describió el alcance del daño: «Los trabajos respondieron al avanzado estado de deterioro provocado por el agresivo ambiente marino, así como por actos vandálicos y pintadas con grafitis que afectaron su superficie».

Las letras, uno de los puntos fotográficos más populares del paseo marítimo santiaguero, son consideradas un símbolo de identidad local.

Según Fonseca Pérez, «las imponentes letras CUBA no son solo un fondo perfecto para tus fotos: son un emblema de identidad y orgullo santiaguero».

No es la primera vez que estas estructuras requieren atención: en noviembre de 2023 ya se habían realizado trabajos de reparación en el paseo marítimo que incluyeron intervenciones en las propias letras y en otros elementos decorativos del entorno.

El vandalismo contra el patrimonio público es un problema recurrente en Cuba.

En Villa Clara, las pérdidas por vandalismo en parques y monumentos superaron un cuarto de millón de pesos solo en 2018, y en 2022 se denunciaron actos vandálicos contra un Monumento Nacional en La Habana.

En 2025, un perfil vinculado al Ministerio del Interior calificó los grafitis en espacios públicos cubanos como «agresión visual» y «vandalismo», lo que refleja la magnitud del fenómeno en la isla.

Tras concluir la restauración, la Oficina del Conservador emitió un llamado directo a la ciudadanía: «Desde la Oficina del Conservador hacemos un llamado a la población a sumarse al cuidado y preservación de esta obra».