La desidia pasó factura: se desploma escultura en boulevard de Holguín tras semanas de advertencias ignoradas por autoridades

Pese a la alerta semanas atrás, las autoridades no actuaron para evitar el colapso

La escultura conocida como La mujer con sombrilla, último elemento decorativo del boulevard peatonal de la ciudad de Holguín, colapsó en la noche de este viernes, según documentó la página de Facebook Holguín en fotos.

La obra, construida en cemento armado con acabado que simula pátina de bronce y que representa a una figura femenina sobre una roca con una sombrilla abierta en la mano derecha, llevaba semanas en estado crítico.

El 5 de abril, la misma página alertó que el deterioro de la escultura era alarmante, con grietas profundas, agujeros en la base, varillas metálicas oxidadas expuestas y una inclinación peligrosa hacia el frente, al tiempo que exhortó a las autoridades a "tomar medidas urgentes antes de que se deteriore por completo o ocurra un accidente".

Las autoridades no actuaron en las seis semanas siguientes.

Tras la caída, quienes documentaron el hecho contactaron al escultor y autor de la obra, identificado como Silvio, quien en ese momento se encontraba fuera de Cuba, en México.

Silvio dejó orientaciones a distancia para retirar la pieza de forma segura y evitar que se siguiera rompiendo.

"Nos comunicamos con Silvio, el escultor, y dejó aquí unas orientaciones para retirarla. Esperemos que no se siga rompiendo con el procedimiento que debamos hacer. Pero nada, se puede recuperar", mostró otro video en la propia página.

La escultura fue retirada de su emplazamiento y trasladada a la casa del escultor. "La retiramos de su lugar y vamos de camino a dejársela en casa de Silvio. Vamos a dejársela allí a buen resguardo hasta que decidan restaurarla e instalarla en el lugar donde va", añadió el narrador.

En abril, una ciudadana, Katia Oduardo Grimal, había propuesto exactamente eso. "Creo que deben retirarla y ponerla a resguardo hasta que el escultor la restaure, es además un peligro para las personas", refirió entonces.

La caída se inscribe en un patrón documentado de abandono urbano y patrimonial en Holguín, ciudad que durante décadas fue considerada una de las más limpias y mejor conservadas de Cuba.

En mayo, fue robada por tercera vez la espada de la estatua del prócer Julio Grave de Peralta en el Parque de las Flores.

En diciembre de 2025, un hombre fue captado arrancando una reja del mismo parque a plena luz del día sin que nadie interviniera.

En abril, la antigua estación de ferrocarril Holguín-Gibara fue documentada como vertedero de basura y escombros.

El boulevard de la calle Libertad, de 280 metros de longitud e inaugurado en 2005, también ha perdido su carácter peatonal exclusivo, con tránsito de triciclos, motorinas, bicicletas y vendedores agropecuarios, algo antes prohibido y multado.

"Siempre presumimos de ser una ciudad limpia, donde reinaba el orden, el respeto y la cordura. La falta de sentido de pertenencia no puede aflorar en la ciudadanía holguinera", lamentó el usuario Manuel Iniesta Ortega, una voz que resume el sentir de quienes ven cómo su ciudad se deteriora ante la inacción de las autoridades.