"Yo soy capaz": jóvenes con síndrome de Down y autismo encuentran trabajo en una cafetería de La Habana

“Ellos son las almas del proyecto”: Café inclusivo conmueve en La Habana

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En medio de la peor crisis económica y energética que atraviesa Cuba en décadas, una cafetería de La Habana emplea a una decena de jóvenes con síndrome de Down y del espectro autista, que encuentran allí un espacio real de inserción social y laboral, reportó EFE.

El local se llama Liva, reconocible por su fachada de intenso color amarillo en la esquina de Mazón y Neptuno, en el céntrico barrio habanero del Vedado.

Su nombre rinde homenaje a Liván Valle, uno de los anfitriones del café, quien tiene síndrome de Down y es hijo de Mariolis Escobar, directora del proyecto inclusivo Cielos Abiertos, del que surge esta iniciativa.

«Como nosotros, nuestros hijos tienen sueños: quieren una profesión y remuneración por ella, sentirse empoderados. Y creo Liva contribuye a ello», declaró Escobar a la agencia EFE.

El emprendimiento abrió sus puertas el 21 de marzo, impulsado por Escobar junto a su familia y con la colaboración de otros padres de jóvenes con discapacidad intelectual.

La idea surgió en febrero, cuando el Gobierno cubano activó un plan de emergencia para ahorrar combustible que reajustó las condiciones laborales en el sector estatal, dejando a muchos de estos jóvenes en casa sin actividad.

Aunque el contexto no invitaba al optimismo, Escobar eligió ese momento preciso para crear un espacio donde sus hijos y los de otras familias pudieran trabajar y recibir una remuneración.

Los jóvenes, de entre 20 y 35 años, realizan labores de camareros o ayudantes de cocina por las que reciben unos 1,000 pesos diarios, equivalente a poco menos de dos dólares al cambio informal.

Entre los trabajadores identificados por EFE están Martha Fernández, de 27 años; Claudia Sosa, de 33; Richard Pérez, de 24; y Andy Muñoz, de 22, además del propio Liván Valle.

El café cuenta con unas seis mesas cuyas sillas tienen cintas de diferentes colores en los respaldares, un sistema adaptado para facilitar el trabajo.

«Cuando los muchachos toman el pedido, se ubican por el color en cada mesa, y saben a qué cliente llevarlo, pues ellos no memorizan las ubicaciones por números», explicó Escobar.

El equipo incluye también una especialista en enseñanza especial y una psicóloga, y se establecieron turnos rotativos para que cada joven trabaje al menos dos veces por semana dado el espacio reducido del local.

Durante la visita de EFE, Richard Pérez señaló que atiende a los comensales pero que en el futuro quiere ser cocinero: «Yo soy capaz», afirmó.

Liván Valle, por su parte, se refirió a sus compañeros con una frase cargada de emoción: «Ellos son las almas del proyecto Liva».

Yamilé García, madre de Martha Fernández, resumió el impacto del espacio en las familias: «Liva ha hecho que nuestros hijos se sientan útiles, realizados, y que se empeñen en una labor determinada».

Según datos oficiales cubanos sobre discapacidad, el síndrome de Down tiene una prevalencia de alrededor de nueve niños por cada 10,000 nacidos vivos en la isla, y hasta 2025 se habían registrado unas 3,500 personas dentro del espectro autista.

Aunque muchas personas con síndrome de Down tienen el potencial para trabajar según diferentes estudios, su inserción real en el mercado laboral sigue siendo difícil, lo que hace que iniciativas como Liva cobren un valor especial en el contexto cubano actual.