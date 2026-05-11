Ultrack sorprende a Claudia Artiles por el Día de las Madres pero su figura se roba las miradas: "Qué bella quedó"

Ultrack le preparó una emotiva sorpresa a Claudia Artiles por el Día de las Madres y el video que publicó ayer en TikTok se convirtió en uno de los más comentados de la pareja en lo que va de año.

El clip, acompañado de una canción emotiva y cargado de emojis de corazón, muestra el momento en que Ultrack le preparó una tierna sorpresa a Claudia: una persona disfrazada apareció para entregarle un enorme ramo de rosas rojas y blancas, desatando una reacción llena de emoción y sonrisas.

El video llegó en un momento especialmente significativo: apenas 12 días después de que Claudia se sometiera a una cirugía de remodelación corporal en Miami el 28 de abril.

La publicación acumuló 23,700 likes, 432 comentarios y 62 compartidos, con una avalancha de felicitaciones para Claudia como madre.

Los seguidores no tardaron en llenar la sección de comentarios. «Feliz día de las madres Claudia, eres una madre ejemplar. Te deseo muchas bendiciones», escribió una usuaria. Otra la describió como «madre luchadora y guerrera», y no faltaron los piropos directos: «Bellla, feliz día para ti».

Pero más allá de las felicitaciones por el Día de las Madres, gran parte de la conversación giró en torno a la apariencia de Claudia tras su operación estética.

Numerosos seguidores destacaron lo bien que luce su figura, su rostro y su recuperación general, aplaudiendo el proceso que Ultrack ha documentado en TikTok desde el primer día, cuando la recibió en casa llamándola «una guerrera».

A principios de mayo, Ultrack ya informaba que Claudia avanzaba sin complicaciones en su recuperación: caminando, comiendo bien y asistiendo a masajes postoperatorios.

La cirugía principal, de eliminación de exceso abdominal, estuvo precedida por un endolift en la papada el 23 de abril, y Claudia grabó un video preoperatorio con el mensaje: «Si estás viendo este video es porque estoy operada ahora mismo».

Su motivación siempre fue clara: «Quiero ponerme un vestido y que la panza no me sobre».

El gesto de Ultrack también celebra a Claudia como madre de Marlon, su hijo de tres años con síndrome de Down, a quien el influencer trata como propio. Antes de entrar al quirófano, Claudia le dedicó unas palabras que emocionaron a sus seguidores: «Gracias por amarlo como tuyo».

El camino hasta este Día de las Madres no fue sencillo. La pareja atravesó la pérdida de un embarazo en enero de 2026, lo que hace que la celebración tenga una carga emocional adicional para ambos y para la comunidad que los sigue.

Ultrack y Claudia llevan juntos desde marzo de 2025 y cada publicación que comparten sigue generando miles de reacciones: romanticismo, humor, familia y ahora también una transformación física que sus seguidores no dejan de aplaudir.