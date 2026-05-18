La entrada de la Guiteras no evita apagones masivos en toda la isla

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La central termoeléctrica Antonio Guiteras, el mayor bloque unitario de generación eléctrica de Cuba, sincronizó al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 11:06 p.m. del domingo, alcanzando 200 MW, pero su reincorporación tardía no fue suficiente para evitar una noche de apagones masivos en toda la isla.

Según la nota informativa de la Unión Eléctrica publicada este lunes, la máxima afectación del domingo fue de 2,119 MW a las 22:00 horas, «superior a lo planificado por la no entrada de la unidad de la CTE Guiteras y unidad 2 de la CTE Santa Cruz».

A las 06:00 de este lunes, la situación seguía siendo crítica: la disponibilidad del SEN era de apenas 1,150 MW frente a una demanda de 2,720 MW, con 1,520 MW afectados en ese momento.

El panorama para la noche de este lunes es igualmente sombrío. La Unión Eléctrica pronostica una disponibilidad de 1,150 MW ante una demanda máxima de 3,200 MW, lo que arroja un déficit de 2,050 MW y una afectación estimada de 2,080 MW en el horario pico.

La mañana de este lunes trajo además una nueva avería: la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes salió de línea a las 08:52 horas «en vía libre de emergencia por ponchadura en el condensador», según reportó la propia empresa estatal.

A las averías activas se suman las unidades 1 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, la unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y las unidades 3 y 5 de la CTE Antonio Maceo, mientras que otras tres unidades permanecen en mantenimiento. Las limitaciones en la generación térmica acumulan 516 MW fuera de servicio.

Román Pérez Castañeda, director general de la CTE Antonio Guiteras, informó a Girón que la planta sincronizó a las 11:06 p.m. de este domingo y ya alcanzó los 200 MW. Durante la parada se ejecutaron más de 200 actividades de mantenimiento, incluyendo acciones para reducir riesgos ante ciclones y lluvias.

Entre los fallos reparados destacan un tubo fallado en el ralentizador de alta temperatura, dos tubos fallados en el economizador y un problema de hermeticidad en el piso del horno. El directivo reconoció que «la avería por el economizador no permitió circular agua, porque toda salía por el área dañada, lo que volvió más demorados los procesos».

La parada que precedió a la sincronización del domingo fue la novena avería de la Guiteras en lo que va de 2026.

La planta había salido del SEN el pasado miércoles a las 04:58 horas por un salidero en caldera, apenas cinco días después de haber sido sincronizada el 9 de mayo tras unas 90 horas de reparación y cerca de 300 acciones correctivas.

Este domingo, los 54 parques solares fotovoltaicos de Cuba aportaron 3,365 MWh, con una máxima de 501 MW al mediodía, pero su generación es estrictamente diurna y no cubre el pico nocturno, que es cuando se producen los mayores déficits.

La crisis eléctrica de mayo de 2026 es la más severa del año. El día 13 se registró un déficit récord de 2,153 MW a las 21:30 horas, y el día siguiente, tras la caída de la Guiteras, la disponibilidad colapsó a 636 MW con apagones de hasta 20 horas diarias en La Habana y cortes desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo.