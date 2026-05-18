La entrada de la Guiteras no evita apagones masivos en toda la isla

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La central termoeléctrica Antonio Guiteras, el mayor bloque unitario de generación eléctrica de Cuba, sincronizó al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 11:06 p.m. del domingo, alcanzando 200 MW, pero su reincorporación tardía no fue suficiente para evitar una noche de apagones masivos en toda la isla.
Según la nota informativa de la Unión Eléctrica publicada este lunes, la máxima afectación del domingo fue de 2,119 MW a las 22:00 horas, «superior a lo planificado por la no entrada de la unidad de la CTE Guiteras y unidad 2 de la CTE Santa Cruz».
A las 06:00 de este lunes, la situación seguía siendo crítica: la disponibilidad del SEN era de apenas 1,150 MW frente a una demanda de 2,720 MW, con 1,520 MW afectados en ese momento.
El panorama para la noche de este lunes es igualmente sombrío. La Unión Eléctrica pronostica una disponibilidad de 1,150 MW ante una demanda máxima de 3,200 MW, lo que arroja un déficit de 2,050 MW y una afectación estimada de 2,080 MW en el horario pico.
La mañana de este lunes trajo además una nueva avería: la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes salió de línea a las 08:52 horas «en vía libre de emergencia por ponchadura en el condensador», según reportó la propia empresa estatal.
A las averías activas se suman las unidades 1 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, la unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y las unidades 3 y 5 de la CTE Antonio Maceo, mientras que otras tres unidades permanecen en mantenimiento. Las limitaciones en la generación térmica acumulan 516 MW fuera de servicio.
Román Pérez Castañeda, director general de la CTE Antonio Guiteras, informó a Girón que la planta sincronizó a las 11:06 p.m. de este domingo y ya alcanzó los 200 MW. Durante la parada se ejecutaron más de 200 actividades de mantenimiento, incluyendo acciones para reducir riesgos ante ciclones y lluvias.
Entre los fallos reparados destacan un tubo fallado en el ralentizador de alta temperatura, dos tubos fallados en el economizador y un problema de hermeticidad en el piso del horno. El directivo reconoció que «la avería por el economizador no permitió circular agua, porque toda salía por el área dañada, lo que volvió más demorados los procesos».
La parada que precedió a la sincronización del domingo fue la novena avería de la Guiteras en lo que va de 2026.
La planta había salido del SEN el pasado miércoles a las 04:58 horas por un salidero en caldera, apenas cinco días después de haber sido sincronizada el 9 de mayo tras unas 90 horas de reparación y cerca de 300 acciones correctivas.
Este domingo, los 54 parques solares fotovoltaicos de Cuba aportaron 3,365 MWh, con una máxima de 501 MW al mediodía, pero su generación es estrictamente diurna y no cubre el pico nocturno, que es cuando se producen los mayores déficits.
La crisis eléctrica de mayo de 2026 es la más severa del año. El día 13 se registró un déficit récord de 2,153 MW a las 21:30 horas, y el día siguiente, tras la caída de la Guiteras, la disponibilidad colapsó a 636 MW con apagones de hasta 20 horas diarias en La Habana y cortes desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba y la termoeléctrica Antonio Guiteras
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la termoeléctrica Antonio Guiteras es crucial para el suministro eléctrico en Cuba?
La termoeléctrica Antonio Guiteras es el mayor bloque unitario de generación eléctrica en Cuba y aporta entre el 20% y el 25% de la generación térmica nacional. Su inestabilidad afecta directamente al suministro eléctrico del país, provocando apagones masivos cuando sale de servicio.
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¿Cuáles son las causas principales de los apagones en Cuba?
Los apagones en Cuba son resultado de una combinación de factores, como la inestabilidad de las centrales termoeléctricas, la falta de mantenimiento adecuado y la escasez de combustible. La infraestructura energética está deteriorada y el país no puede cubrir su demanda de petróleo, lo que agrava la situación.
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¿Cuál es el impacto de la central Antonio Guiteras en la crisis energética cubana de 2026?
La central Antonio Guiteras ha tenido un impacto significativo en la crisis energética de 2026, con múltiples salidas del Sistema Eléctrico Nacional debido a averías frecuentes. Su inestabilidad ha contribuido a apagones prolongados y al colapso del sistema eléctrico en varias ocasiones.
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¿Qué medidas se han tomado para resolver las averías de la Antonio Guiteras?
Se han realizado una serie de reparaciones y acciones correctivas, como el cambio de tubos dañados y la limpieza de escoria, para abordar las averías en la caldera y otros componentes. Sin embargo, las medidas tomadas han sido insuficientes para resolver los problemas estructurales de la planta.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.