La termoeléctrica Guiteras entra nuevamente al SEN después de cuatro días de reparaciones

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La Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras sincronizó con el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) a las 11:06 p.m. de este domingo, tras cuatro días de reparaciones, según confirmó la Unión Eléctrica en sus canales oficiales.

Tras la sincronización, la planta matancera alcanzó los 200 MW de generación, según detalló su director general, Román Pérez Castañeda, al Periódico Girón.

La Guiteras había salido del SEN el pasado miércoles por un salidero en la caldera, específicamente una avería en el economizador, que desencadenó apagones desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo.

Pérez Castañeda explicó que «la principal característica de esta parada fue la solución de las averías que hemos sufrido en las tres últimas salidas de servicio».

Durante los cuatro días de parada se realizaron reparaciones en el recalentador de alta temperatura (RAT), donde se detectó un tubo fallado que requirió cuatro cordones de soldadura.

En el economizador, según detalló el director, «fueron encontrados dos tubos fallados, que necesitaron 4 cordones de soldadura; mientras que en la inspección del piso del horno, sobresalió un fallo en la hermeticidad, que requirió la reparación por soldadura del sello y la fundición refractaria de esa zona».

También se realizaron acciones en los calentadores de aire regenerativo (CAR), donde se detectaron elementos con flojera mecánica que se aseguraron con apriete de tornillos y puntos de soldadura, además de más de 200 actividades adicionales, incluyendo mantenimiento preventivo ante ciclones y lluvias.

El director reconoció que la entrada a la caldera representó un reto mayor de lo habitual: «La avería por el economizador no permitió circular agua, porque toda salía por el área dañada, lo que volvió más demorados los procesos».

A pesar de las dificultades, la unidad sincronizó en el tiempo planificado, lo que Pérez Castañeda atribuyó a «la disciplina y entrega de los trabajadores involucrados en la reparación».

Esta fue la novena salida de la Guiteras del SEN en lo que va de 2026, en un contexto de crisis energética extrema: el 13 de mayo Cuba registró un déficit récord de 2,153 MW y el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió públicamente que el país estaba «sin combustible» en una situación «aguda, crítica y extremadamente tensa».

La reincorporación de la Guiteras no resuelve la crisis estructural del sistema eléctrico cubano: según la nota informativa de la Unión Eléctrica de este lunes, el SEN proyecta para el horario pico un déficit de 2,050 MW y una afectación de 2,080 MW, mientras otras unidades permanecen fuera de servicio por averías en las centrales Ernesto Guevara, Lidio Ramón Pérez y Antonio Maceo.