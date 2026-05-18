Colisión en el aire provoca accidente en espectáculo aéreo en Estados Unidos: Pilotos consiguen salir ilesos

Dos aviones de combate EA-18G Growler de la Marina de Estados Unidos colisionaron en pleno vuelo el domingo durante el espectáculo aéreo Gunfighter Skies, celebrado en la Base de la Fuerza Aérea de Mountain Home, en Idaho, sin que ninguno de los cuatro tripulantes resultara gravemente herido.

El incidente ocurrió alrededor de las 12:10 p.m., a unas dos millas al noroeste de la base, según la oficina de asuntos públicos de la 366th Fighter Wing.

Las dos aeronaves pertenecían al Escuadrón de Ataque Electrónico (VAQ) 129 «Vikings», con base en Whidbey Island, Washington, y realizaban una demostración ante miles de espectadores cuando se produjo el choque, indicó el Idaho Statesman.

Cuatro paracaídas se desplegaron en el cielo tras la colisión, señal que el locutor del espectáculo aprovechó para mantener la calma entre el público: «Las tripulaciones pudieron eyectarse. Hubo cuatro buenos paracaídas. Eso siempre es algo positivo en nuestro mundo. Si están inclinados a tomarse un momento para rezar una oración, háganlo».

Las aeronaves se estrellaron sobre la Grand View Highway, también conocida como Idaho 167, lo que provocó el cierre inmediato de la carretera y desató un incendio de maleza en la zona.

«Los cuatro miembros de la tripulación se eyectaron con éxito y están siendo evaluados por personal médico», informó la oficina de asuntos públicos de la 366th Fighter Wing en un comunicado emitido a las 3:18 p.m.

Poco después de las seis de la tarde, la base confirmó en redes sociales que toda la tripulación involucrada se encontraba en «condición estable».

El servicio médico Air St. Luke's, que participó en la respuesta de emergencia, precisó que «las lesiones reportadas no eran mortales».

El coronel David Gunter, comandante de la 366th Fighter Wing, agradeció la actuación de los equipos de respuesta: «Ante todo, estamos increíblemente agradecidos de que todos los involucrados en el incidente de hoy estén a salvo. El extraordinario profesionalismo de nuestros equipos de respuesta de emergencia, incluidos los de la ciudad y el condado, permitió una respuesta rápida a la tripulación».

Un análisis publicado en redes sociales sugirió que el avión trasero pudo haber descendido sobre el que iba delante, posiblemente tras perderlo de vista en un punto ciego.

Los asistentes fueron instruidos a no abandonar la base mientras los equipos de emergencia controlaban el incendio y atendían a los pilotos.

La organización canceló el resto del espectáculo alrededor de las 2:30 p.m.

El evento Gunfighter Skies se celebraba por primera vez en ocho años. La edición anterior, en 2018, estuvo marcada por la muerte de un piloto de ala delta en un accidente. En 2003, un avión Thunderbird también se estrelló en un espectáculo aéreo en la misma base, aunque su piloto logró eyectarse.

Accidentes similares han ocurrido en otros espectáculos aéreos de Estados Unidos, como la colisión de un B-17 y un P-63 en el espectáculo Wings Over Dallas en noviembre de 2022, o el estrellamiento de un avión antes del Stuart Air Show en Florida en noviembre de 2019.

La Grand View Highway permanecerá cerrada entre South Simco Road y Airbase Road durante «varios días» mientras las autoridades investigan las causas del accidente, según informó la base en un comunicado oficial.