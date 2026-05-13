Guardia Costera rescata a 10 personas tras estrellarse una aeronave frente a las costas de Florida

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La Guardia Costera de Estados Unidos rescató este martes a las 10 personas que viajaban a bordo de una aeronave que se estrelló en el océano Atlántico, aproximadamente 80 millas al este de Melbourne, Florida, según informó el Distrito Sureste de la institución.

El accidente ocurrió alrededor de las 12:05 p.m. (hora del este) cuando la aeronave, un Beechcraft BE30 con matrícula HP-1859, perdió comunicación con el control de tráfico aéreo tras declarar una emergencia en vuelo.

La nave había despegado del Aeropuerto Internacional Leonard M. Thompson, en Marsh Harbour, Abaco (Islas Bahamas), con destino al Aeropuerto Internacional de Grand Bahama, una ruta que cruza las aguas del Atlántico entre las Bahamas y la costa este de Florida.

La Guardia Costera desplegó un avión de transporte C-27 para las labores de búsqueda y rescate en la zona, ubicada también a unas 50 millas al este del Aeropuerto Regional de Vero Beach.

Todos los ocupantes fueron localizados con vida y trasladados a servicios médicos de emergencia para evaluación, según confirmó la Guardia Costera en un comunicado oficial.

Tres de los diez sobrevivientes sufrieron lesiones. Nueve fueron llevados al Holmes Regional Medical Center, en el condado de Brevard, y uno al Orlando Health Melbourne. Todos llegaron primero al Aeropuerto Internacional Melbourne-Orlando antes de ser trasladados a los centros hospitalarios.

Las identidades de los ocupantes y sus condiciones médicas específicas no han sido reveladas públicamente.

Las condiciones meteorológicas en la zona al momento del siniestro incluían vientos de 17 mph (27 km/h) y una probabilidad de 80% de chubascos y tormentas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

La causa del accidente permanece desconocida y está bajo investigación conjunta de la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Autoridad de Investigación de Accidentes de Aeronaves (AAIA).

No es la primera vez que la Guardia Costera responde a un incidente de este tipo en la región. En octubre de 2024, la institución rescató a cuatro personas y un perro tras la caída de una avioneta en la bahía de Florida, y en noviembre de 2023, un hombre sobrevivió a un accidente aéreo cerca de los Cayos de Florida y fue rescatado por la misma institución.

La ruta entre las Islas Bahamas y Florida es una de las más transitadas por vuelos privados y charters en el Atlántico occidental, lo que convierte al Distrito Sureste de la Guardia Costera en uno de los más activos en operaciones de búsqueda y rescate aéreo de la región.

Se esperaba que la FAA publicara un informe preliminar sobre el accidente este miércoles.