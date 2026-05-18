"Nadie sabía quién era la familia Castro": El B responde a Aldo y escala la polémica

El B volvió a encender este lunes la guerra pública con Al2 El Aldeano y lanzó nuevas acusaciones en una extensa descarga publicada en sus stories de Instagram, donde retó directamente a su excompañero de Los Aldeanos a enfrentarlo “cara a cara” con pruebas sobre todo lo ocurrido entre ellos durante más de una década de distanciamiento.

El conflicto entre ambos explotó el domingo, cuando El B rompió 12 años de silencio con un video explosivo en el que acusó a Aldo de ataques sistemáticos contra él y su esposa Lía. Horas después, Al2 respondió mostrando una foto tomada en el aeropuerto el día en que El B llegó a Estados Unidos, asegurando que fue Mariela —madre de su hijo— quien los recibió junto a él.

“Esta foto la tiró Mariela el día que tú y tu esposa llegaron a este país, porque ella fue conmigo a recibirlos al aeropuerto”, escribió Aldo en sus stories. También afirmó que ella enviaba juguetes al hijo de El B mientras tramitaban la visa y añadió una frase que desató aún más polémica: “Por lo menos cría a mi hijo, la tuya no ha criado a nadie”.

La respuesta de El B no tardó en llegar y estuvo cargada de reproches, recuerdos personales y acusaciones directas. Uno de los puntos centrales de su defensa fue asegurar que en 2014 desconocía los vínculos familiares de Mariela con la familia Castro.

“Tú sabes bien que ya yo no sabía quién era Mariela. Nadie sabía. En el 2014 nadie sabía quién era la familia de los Castro ni quiénes eran los vínculos”, afirmó.

Según explicó, Aldo le presentó a Mariela como “el amor de su vida” desde la adolescencia y sostuvo que no fue hasta años después, tras la muerte de Fidel Castro y la exposición pública de ciertos vínculos familiares en redes, que entendió quién era realmente su entorno.

“Cuando se supo, cuando yo lo supe, me quité al lado tuyo”, dijo.

El rapero también respondió a las referencias de Aldo sobre la ayuda económica y familiar durante el proceso migratorio, recordándole que él también estuvo presente para su familia en Cuba.

“No estés sacando que jugueticos ni nada de eso, que acuérdate que a tu hija yo vivía enfrente de su casa y te la cuidaba”, expresó.

Otro de los momentos más tensos de la descarga fue cuando El B cuestionó la autenticidad de la famosa foto del aeropuerto publicada por Aldo. Según su versión, aquella imagen fue tomada apresuradamente para frenar las críticas que ya existían contra Aldo por haberse quedado en Estados Unidos mientras él seguía atrapado en Cuba.

“La fotico esa del abracito del aeropuerto la tuvo que hacer Mariela al instante. Tú sabes por qué. Porque te tenían rostizado diciéndote: ‘Oye, deja de descaro, dejaste a Albian quemado en Cuba’”, aseguró.

El B también acusó a Aldo de utilizar el nombre de Los Aldeanos junto a Silvito El Libre mientras él aún permanecía en la isla.

“Aquí tú estabas haciendo conciertos con Silvito poniendo que eran Los Aldeanos. Yo tengo todos los flyers”, afirmó.

Según contó, esa situación provocó que retomaran la comunicación después de un largo período sin hablarse. “Yo me metí tiempo en Cuba que no sabía nada de ti”, sostuvo.

La disputa subió aún más de tono cuando El B acusó al entorno de Aldo de cambiar versiones sobre quién lo recibió realmente en el aeropuerto al llegar a Estados Unidos.

“Tú tenías a tu secretario diciendo que el que me recogió en el aeropuerto fue él. Ahora dices que me recogió Mariela. Pónganse de acuerdo”, lanzó.

En varios momentos del audio, El B insistió en que está dispuesto a enfrentar públicamente a Aldo para mostrar “pruebas” y exponer lo ocurrido detrás de la ruptura del icónico dúo del rap cubano.

“Vamos a darle la cara al público de Los Aldeanos, a toda esa gente que creyó en nosotros. Tú con tus pruebas y yo con las mías”, dijo.

También lo acusó de haber promovido durante años campañas indirectas de descrédito contra él y su pareja.

“El Internet está lleno de videos de gente hablando mierda de mí y de Lía. Y tú escondido”, afirmó antes de cerrar con una advertencia directa: “Se acabó. Avísame cuando te quieras ver conmigo”.

La nueva escalada entre ambos artistas ha generado una ola de reacciones entre seguidores del rap cubano, muchos sorprendidos por el nivel de las acusaciones y por la exposición pública de conflictos personales que durante años se mantuvieron en rumores dentro de la comunidad artística cubana.