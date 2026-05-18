¡La aldea arde! El B explota fuertemente contra Aldo: "Llevo 12 años callado y estuviste con la prima del Cangrejo"

El B, cuyo nombre real es Bian Oscar Rodríguez Galá, rompió el silencio este domingo con un video explosivo en el que arremete directamente contra su excompañero del dúo Los Aldeanos, Aldo Roberto Rodríguez Baquero, conocido como Al2 El Aldeano, acusándolo de haberlo atacado a él y a su pareja Lía durante 12 años.

El detonante inmediato fue la viralización de comentarios suyos en redes sociales que, según El B, fueron sacados de contexto: respondió a un perfil falso que luego borró sus propios mensajes, dejando solo las respuestas del rapero para hacerlo quedar «como un loco».

«Soy yo, Bian Oscar Rodríguez. No es un secretario, yo no mando gente a que hable por mí», aclaró El B al inicio del video, dejando claro que hablaba en nombre propio y sin intermediarios.

El rapero fue directo al señalar a su exsocio: «Llevas 12 años, 12 años atacando a mi familia, atacando a mi mujer constantemente, constantemente, llamando la atención hacia Lía, hacia Lía, para que nadie mire lo que tú tienes oculto».

Según El B, personas del entorno de Aldo —a quienes llama «el mayordomo» y «el payaso»— estuvieron dos meses haciendo transmisiones en vivo y dando entrevistas para difamarlo a él y a su pareja, con la autorización explícita de Aldo.

El B asegura que intentó resolver el conflicto en privado en múltiples ocasiones, pero sin éxito: «Por privado lo intenté miles de veces. La última vez lo hice por Instagram y lo que hizo fue bloquearme».

Como advertencia concreta, el rapero anunció que si el entorno de Aldo vuelve a actuar, comenzará a revelar públicamente información sobre Mariela Cartagena Ortuski, descrita como la mujer que Aldo «tenía escondida» y con quien se casó y tuvo un hijo.

«Voy a empezar a hablar yo de Mariela Cartagena Ortuski, que es la mujer que tú tenías escondida. Y cualquier hombre que tenga que esconder a la mujer con la que decidió casarse y tener un hijo, no puede hablar de la mujer de nadie», declaró.

El B también reveló que tuvo que contratar a un abogado llamado Jonathan para recuperar el acceso a su canal de YouTube Hugo Larsen, que estaba vinculado a la cuenta de Mariela, impidiéndole monetizarlo.

Además, describió lo que llama el «modo operandi» del entorno de Aldo: «Ellos se dedican a esto, a estar molestando a la gente para después estar echando la ley».

El rapero anunció que tiene preparados casos legales: «Yo tu caso también lo tengo preparado. Caso por ciberacoso, caso por amenaza, caso por difamación. Lo tengo gordito ya, gordito para ti».

El B y Aldo fundaron Los Aldeanos el 27 de febrero de 2003 en La Lisa, La Habana, convirtiéndose en uno de los dúos más influyentes del rap cubano por su contenido crítico hacia la dictadura. La separación fue un proceso gradual: en 2018 El B ya hablaba de caminos separados, y en diciembre de 2022 declaró que no volverían a unirse ni a dar conciertos juntos.

Mientras tanto, Al2 El Aldeano continuó su carrera en solitario con notable proyección internacional, incluyendo una nominación a los Latin Grammy 2024 por el tema «Blam Blam» junto a Vico C.

El B cerró su mensaje con una explicación sobre su largo silencio: «He estado callado, ¿sabes por qué? Por el lío del legado. Por no romperle el corazón a la gente que de verdad creía en esto».