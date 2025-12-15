Iglesia metodista alimenta cada domingo a más de 400 personas en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

En medio de la crisis alimentaria y el deterioro social que golpean a Cuba, una comunidad metodista en Santiago de Cuba se ha convertido en refugio y esperanza para cientos de personas que ya no pueden garantizarse una comida diaria.

Cada domingo, en la Iglesia Metodista San Juan, más de 400 personas —ancianos, madres, familias enteras, creyentes y no creyentes— reciben desayuno y almuerzo sin condiciones, un gesto que el activista Yasser Sosa Tamayo describió en Facebook como “una victoria diaria” en una publicación compartida este fin de semana.

Captura Facebook/Yasser Sosa Tamayo

“En Cuba hoy, comer no es rutina. Es una victoria diaria”, escribió Sosa. “Aquí no se pide fe a cambio del pan. Aquí el pan es la fe.”

El proyecto solidario, impulsado por el pastor Darlon Bermúdez y sostenido por voluntarios de la congregación, ha logrado mantenerse a pesar de la escasez generalizada.

Los miembros de la iglesia cocinan, organizan y sirven sin aplausos, con lo poco que consiguen, conscientes de que el hambre crece cada semana.

Lo más leído hoy:

Las imágenes compartidas muestran las personas beneficiadas por esta iniciativa que representa un suspiro en medio de un contexto asfixiante.

“He visto a un anciano guardar un pedazo para después, a una madre dividir su porción con precisión de amor”, relató el activista. “Aquí el amor al prójimo no es consigna: es rutina, es cansancio, es insistencia.”

En un país donde una comida familiar se ha vuelto un lujo, el gesto de la iglesia metodista es más que asistencia: es una acción de resistencia y dignidad.

En tiempos donde las promesas oficiales no alcanzan los hogares, la fe se traduce en comida, abrigo y acompañamiento.

“Durante estos días queremos acompañar a miles de familias, no para borrar sus carencias, sino para decirles: no están solas”, afirmó Sosa, quien participa como voluntario en el comedor.

El pastor Bermúdez, sin protagonismos ni discursos políticos, lidera una red que no busca reconocimiento, sino sostener lo esencial: la vida.

En su templo, la espiritualidad se mide en platos servidos, no en sermones.

“Cuando una comunidad decide alimentar, vestir y acompañar, no está haciendo caridad”, escribió Sosa.

“Está defendiendo la vida, una cucharada a la vez, mientras aprendemos a no mirar hacia otro lado”, recalcó.