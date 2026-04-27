Fenómeno inusual en Cuba: nubes de embudo aparecen en dos provincias

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Nubes de embudo, conocidas también como trombas en altura o «rabos de nube», fueron avistadas este domingo en las provincias de Ciego de Ávila y Las Tunas, según reportó en redes sociales el meteorólogo Raydel Ruisánchez.

Las imágenes fueron captadas por los meteorólogos Frank Fernández Castañeda y Alexey Moreno Borges, especialistas de ambas provincias, y difundidas en Facebook como alerta meteorológica para la población.

Según el informe de los especialistas, las formaciones no llegaron a incidir en tierra, por lo que no representaron peligro directo para los habitantes de las zonas afectadas.

En Ciego de Ávila, la tromba fue reportada al sur de la ciudad minutos antes de las 5:30 de la tarde, fotografiada desde el frente al parque Pedro Martínez Brito por el ciudadano Orelvis Peraza, quien compartió las imágenes con Roberto Delgado Mejías.

Ángel Miguel Lago Torres explicó que «este fenómeno, conocido también como 'rabo de nube', ocurre cuando la nube embudo generadora de tornado no alcanza el suelo, por lo que no representa peligro en tierra».

La nube nodriza del fenómeno fue un cumulonimbus formado por convección, causante de lluvias y tormentas eléctricas a veces severas.

Ruisánchez atribuyó la inestabilidad atmosférica «a la presencia de una vaguada, así como al calentamiento diurno y a factores de escala local».

El fenómeno no es nuevo en Cuba. Durante 2025 se registraron trombas en altura en múltiples provincias: al sur de Guanajay, en Artemisa, al sur de La Habana, en Mantua, Pinar del Río, y al norte de Güira de Melena, entre otros eventos.

También se avistó una tromba marina en la playa de Isla de la Juventud y una tormenta eléctrica en Camagüey provocó la formación de un rabo de nube en marzo de 2025.

El evento ocurre en la antesala del período lluvioso oficial de Cuba, que inicia el próximo 1 de mayo y concentra aproximadamente el 80% de las precipitaciones anuales del país.

El contraste es notable: abril de 2025 fue excepcionalmente seco en Ciego de Ávila, con menos del 30% de la norma de lluvias, mientras que la provincia ahora enfrenta episodios de marcada inestabilidad.

Ruisánchez advirtió que «este tipo de evento se hará más recurrente en los próximos meses del período lluvioso en Cuba, que comienza de manera oficial el próximo 1ro de mayo».