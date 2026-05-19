Trump repite en Cuba el guion aplicado en Venezuela para forzar cambios en La Habana, según El País

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La administración de Donald Trump aplica contra Cuba la misma estrategia de presión máxima que utilizó para forzar el cambio en Venezuela: sanciones progresivas, amenaza de acción judicial, y negociación directa a través del director de la CIA como mensajero personal del presidente, según un análisis publicado por El País.

El pasado miércoles 14 de mayo, John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia, viajó a La Habana sin anuncio previo y se sentó frente a frente con el jefe de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, Ramón Romero Curbelo; el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas; y el nieto de Raúl Castro, Raúl Rodríguez Castro.

La reunión se produjo el mismo día en que el régimen reconocía públicamente el agotamiento de sus últimas reservas de combustible, en medio de apagones generalizados y protestas populares.

El mensaje que Ratcliffe llevó a La Habana fue directo: Washington exige «cambios fundamentales para abordar seriamente cuestiones económicas y de seguridad», y Cuba «no puede ser refugio de los enemigos de Estados Unidos en el hemisferio occidental».

A cambio, el Departamento de Estado reiteró oficialmente la oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria, condicionada a esas reformas. La CIA advirtió además que «la ventana de oportunidad no permanecerá abierta indefinidamente».

El paralelismo con Venezuela es explícito.

En enero de 2026, Ratcliffe había viajado a Caracas para reunirse con la presidenta encargada Delcy Rodríguez —tras la captura militar de Nicolás Maduro en la llamada «Operación Resolución Absoluta»— con un mensaje casi idéntico: acatar las instrucciones de Washington o correr una suerte «peor» que la de su predecesor.

También entonces le advirtió que Venezuela «no puede ser refugio de los adversarios de Estados Unidos, especialmente los narcotraficantes».

Trump había anticipado el tono de los contactos el 12 de mayo con una publicación en su red social: «Cuba pide ayuda, ¡y vamos a hablar!».

La amenaza judicial refuerza el guion. Simultáneamente a la revelación de la visita de Ratcliffe, representantes del Departamento de Justicia adelantaron que preparan una acusación formal contra Raúl Castro, de 94 años, por su papel en el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro cubanoamericanos: Carlos Costa, Mario de la Peña, Luis Salcines y Armando Alejandre Jr.

La acusación, que podría presentarse en torno al 20 de mayo, evoca directamente la estrategia judicial empleada contra Maduro y responde a una presión sostenida del senador Rick Scott y los congresistas cubanoamericanos Carlos Giménez, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, quienes enviaron una carta formal al Departamento de Justicia respaldando ese paso.

El contexto energético que rodea toda la negociación es de colapso sin precedentes. El 13 de mayo, Díaz-Canel reportó una afectación del sistema eléctrico de 2,113 MW, nuevo récord anual, con apagones de hasta 24 horas en algunas provincias.

Las sanciones de Trump desde enero de 2026 han agravado la crisis: la Orden Ejecutiva 14380, firmada el 29 de enero, endureció las sanciones secundarias sobre el suministro de petróleo a Cuba, y el 1 de mayo una nueva orden amplió las restricciones a energía, defensa, minería y finanzas.

Este lunes, el Tesoro sancionó a 11 personas y tres entidades cubanas adicionales, entre ellas el ministro de Energía, la ministra de Comunicaciones y la Policía Nacional Revolucionaria.

A diferencia del deshielo de 2015 —cuando el entonces director de la CIA John Brennan también visitó La Habana en secreto tras las negociaciones mediadas por el Vaticano, visita que Washington nunca reconoció oficialmente—, esta vez ambos gobiernos confirmaron públicamente el encuentro de inmediato, lo que subraya la naturaleza de la operación: no es una apertura discreta, sino una presión explícita y calculada.