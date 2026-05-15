Director de la CIA llevó a Cuba mensaje de Trump: habrá diálogo solo si el régimen cambia

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El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó este jueves a La Habana y se reunió con altos funcionarios del régimen cubano para entregar personalmente un mensaje del presidente Donald Trump: Estados Unidos está dispuesto a dialogar, pero solo si Cuba realiza cambios fundamentales, según Fox News.

Según un funcionario de la CIA citado por la televisora, Ratcliffe se reunió con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro (conocido como El Cangrejo) y el ministro del Interior Lázaro Álvarez Casas.

El mensaje central fue que Washington está preparado para «comprometerse seriamente en cuestiones económicas y de seguridad, pero solo si Cuba realiza cambios fundamentales».

Durante el encuentro se abordaron temas de cooperación de inteligencia, estabilidad económica y seguridad, todo ello bajo la premisa de que Cuba no puede seguir siendo un refugio para adversarios de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

Las fuentes de la CIA advirtieron que Ratcliffe subrayó el ejemplo de Venezuela como señal de que Trump debe ser tomado en serio: «tal como quedó demostrado con Venezuela, el presidente Donald Trump debe ser tomado en serio».

El propio gobierno cubano confirmó la visita mediante un comunicado oficial publicado en el sitio del Partido Comunista, en el que señaló que fue Washington quien solicitó la reunión y que «la Dirección de la Revolución aprobó la realización de esta visita».

En ese mismo comunicado, la delegación cubana aseguró haber presentado evidencia para «demostrar categóricamente que Cuba no constituye una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU.» y argumentó que la isla no debería figurar en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, a la que Trump la reincorporó el 20 de enero de 2025, horas después de asumir su segundo mandato.

Un avión VIP de la Fuerza Aérea estadounidense, procedente de la Base Conjunta Andrews, aterrizó en La Habana para la misión —el segundo vuelo oficial conocido de EE.UU. en suelo cubano desde 2016.

La visita se produce en medio de una semana de señales contradictorias del régimen.

El pasado martes, Miguel Díaz-Canel declaró estar «dispuestos siempre al diálogo», mientras que el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, quien días antes había calificado de «fábula» la oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria revelada por el secretario de Estado Marco Rubio, anunció disposición a «escuchar las características» de esa propuesta.

El trasfondo económico hace que la presión sea máxima. La CEPAL proyecta una contracción del PIB cubano del 6,5% para 2026, la peor de América Latina, mientras el economista Pedro Monreal advierte que la caída podría alcanzar el 15%, igualando el peor año del Período Especial de 1993. La pérdida de entre 25,000 y 30,000 barriles diarios de petróleo venezolano, tras la captura de Nicolás Maduro, ha generado apagones de hasta 20-25 horas diarias en toda la isla.

Ratcliffe ya había empleado este modelo de diplomacia de inteligencia directa en enero de 2026, cuando viajó a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, en una misión ordenada directamente por Trump.

Las fuentes de la CIA fueron explícitas sobre los límites de la apertura: «el diálogo le presenta a Cuba una oportunidad excepcional para estabilizar su economía en quiebra y responder a las necesidades de su pueblo, pero la ventana de oportunidad no permanecerá abierta indefinidamente». Y añadieron que «el gobierno cubano debe decidir si aprovecha el momento o continúa por un camino insostenible que solo conduce a un mayor aislamiento e inestabilidad».