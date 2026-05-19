Abuela cubana: «Es una locura brindar 100 millones de dólares a Cuba»

Una cubana de avanzada edad identificada como Georgina Perera publicó un video en Facebook criticando la oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria que la administración Trump propuso para Cuba, y sus palabras resonaron con fuerza entre la comunidad del exilio.

«Esto es una locura de las más grandes. Darles 100 millones de dólares a la dictadura cubana. ¿Qué iglesia ni qué carajo? Si allí la iglesia, los que mandan son los comunistas», dice la mujer en el clip de poco más de un minuto.

Perera no se limita a rechazar la propuesta en abstracto: la contrasta con su propia realidad como jubilada en Estados Unidos.

«Yo trabajé 39 años en este país y cojo un cheque que no me puedo comer ni un bistec por el precio tan alto que tiene la comida, la gasolina, todo», afirma con visible indignación.

La mujer también apunta directamente contra el secretario de Estado y contra el presidente: «¿Qué cosa es lo que tiene Marco Rubio metido en la cabeza? ¿Qué le ha hecho creer él a Trump? Tiene que ser eso, que le ha metido ideas que no son. O que no conocen ellos los comunistas en Cuba. Oye, esto es una falta de respeto».

La propuesta que desató su reacción fue anunciada formalmente por el Departamento de Estado el 13 de mayo, condicionada a que la distribución se realice a través de la Iglesia Católica y organizaciones independientes, sin intermediación del régimen cubano.

Rubio había adelantado la cifra el 8 de mayo desde Roma, tras reunirse con el papa León XIV en el Vaticano, y reveló que 6 millones de dólares ya habían sido canalizados a través de Cáritas Cuba como respuesta al huracán Melissa, que devastó el oriente de la isla en octubre de 2025.

Cáritas Cuba informó que había ejecutado el 82% de una primera donación de 3 millones de dólares, beneficiando a unas 8,800 familias en Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas, Granma y Guantánamo.

La reacción del régimen cubano fue errática. El canciller Bruno Rodríguez calificó la oferta de «fábula» y «mentira» el 12 de mayo, pero dos días después el gobierno cambió de posición y dijo estar «dispuesto a escuchar» los detalles.

El congresista Carlos Giménez fue más directo en su diagnóstico: advirtió que el régimen solo quiere «robarse la ayuda y lucrar al revendérsela al pueblo».

El video de Perera expresa una tensión real dentro del exilio cubano: mientras algunos apoyan que la ayuda llegue a través de canales independientes, otros rechazan cualquier flujo de dinero hacia la isla bajo el argumento de que, en última instancia, termina legitimando o beneficiando a la dictadura.

El pasado lunes, Bruno Rodríguez admitió que ya había comenzado un proceso de diálogo sobre la ayuda, lo que sugiere que las negociaciones avanzan pese a la oposición de sectores del exilio y a las propias contradicciones del régimen.