Trump: «Estoy muy orgulloso de los cubanoamericanos, son increíbles»

El presidente Donald Trump declaró este martes sentirse «muy orgulloso» de los cubanoamericanos y los calificó de «gente increíble» que ha sufrido enormemente, perdido familiares y pasado por prisión, en unas declaraciones difundidas en video en redes sociales que también incluyeron una apertura a un posible acuerdo diplomático con Cuba.

«Yo estoy muy orgulloso de los cubanoamericanos. Han sido personas increíbles. Muchos de ellos han perdido familiares, han sufrido muchísimo ellos mismos, han estado en prisión.», afirmó Trump,.

Ante la pregunta sobre si cree posible «un acuerdo diplomático con Cuba», el presidente respondió: «Creo que sí. Sí, creo que sí».

Las palabras de este martes se enmarcan en una serie de elogios reiterados a la comunidad cubanoamericana a lo largo de 2026.

En marzo, Trump ya los había calificado como personas «muy emprendedoras y muy inteligentes», destacando a la familia Fanjul como ejemplo de éxito empresarial y señalando que llevan unos 50 años sin poder visitar Cuba.

El 10 de marzo, durante una comparecencia en el Trump National Doral de Miami, el mandatario describió a los empresarios cubanoamericanos como «los más exitosos» de Estados Unidos.

Estas declaraciones se producen en uno de los momentos de mayor tensión y actividad diplomática entre Washington y La Habana en décadas.

El 14 y 15 de mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana y se reunió con funcionarios cubanos, entre ellos Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, para transmitir la disposición de Washington a dialogar sobre economía y seguridad a cambio de «cambios fundamentales».

Tras esa visita, Trump fue tajante: «Van a tener que venir a nosotros».

Las negociaciones previas de abril fracasaron después de que el régimen de Miguel Díaz-Canel rechazara un ultimátum para liberar a presos políticos como Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, cuyo plazo venció el 24 de abril sin acuerdo.

El régimen marcó entonces «líneas rojas» y rechazó negociar su soberanía, mientras Díaz-Canel declaró que «ningún agresor podrá doblegar a Cuba».

La política de Trump combina señales de apertura con presión máxima: el 1 de mayo firmó una orden ejecutiva ampliando sanciones contra funcionarios del régimen en sectores de energía, defensa, metales y finanzas, y el 2 de mayo amenazó con enviar el portaaviones USS Abraham Lincoln a costas cubanas.

El pasado lunes, Politico publicó que «las probabilidades de que Trump ataque Cuba están aumentando», en un contexto en que la base cubanoamericana en Florida muestra señales de división entre quienes apoyan un acuerdo pragmático y quienes exigen el derrocamiento total del régimen como condición innegociable.