"Nadie quiere estar preso": Maykel Osorbo revela a USA Today la propuesta que recibió en la cárcel

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El rapero y preso político cubano Maykel Osorbo reveló en una entrevista con USA Today que agentes de la Seguridad del Estado se presentaron en su celda y le plantearon un ultimátum directo: emigrar o permanecer preso hasta 2030.

Osorbo, identificado junto a otro artista preso como los dos detenidos en el centro de las negociaciones secretas entre Estados Unidos y Cuba, describió la propuesta con sus propias palabras: «A ver, los agentes de la seguridad llegaron aquí, preguntaron exactamente con las palabras correctas, ¿o deseas emigrar? Dime si deseas emigrar o deseas mantenerte en esta misma situación actual en la que estás preso hasta el 2030».

El rapero reconoció las razones humanas que hacen tentadora cualquier salida: «Como es lógico, yo tengo que atenderme médicamente, como es lógico, nadie quiere estar preso, como es lógico, yo tengo una carrera, yo tengo que hacer música, como es lógico, yo tengo varios proyectos en mi vida que, por supuesto, estando preso no se pueden lograr».

Sin embargo, Osorbo fue categórico al fijar su posición: «Lo único que eh la libertad no se puede pagar a cualquier precio. Eso está claro. Entiendo. Yo lo voy a dejar claro siempre».

Maykel Castillo Pérez, conocido artísticamente como Maykel Osorbo, es coautor de «Patria y Vida», la canción lanzada en febrero de 2021 que se convirtió en himno de las protestas del 11 de julio de ese año. Fue detenido el 18 de mayo de 2021 y condenado en junio de 2022 a nueve años de prisión por cargos de ultraje a los símbolos patrios, desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación. Amnistía Internacional lo reconoce como preso de conciencia.

Desde finales de enero de 2026, Osorbo está recluido en la prisión Kilo 8, de máxima seguridad, en Pinar del Río, bajo vigilancia intensiva tras ser acusado por las autoridades carcelarias de planificar un motín.

La entrevista de USA Today se publica en un momento de alta tensión diplomática. El 10 de abril de 2026, una delegación del Departamento de Estado llegó en secreto a La Habana —el primer vuelo oficial de un avión del gobierno estadounidense en Cuba desde 2016— para sostener conversaciones con funcionarios cubanos a nivel de viceministro.

La administración Trump impuso un ultimátum de dos semanas, con vencimiento el 24 de abril de 2026, para que Cuba liberara a presos políticos de alto perfil, mencionando específicamente a Osorbo y a Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro.

El régimen rechazó el ultimátum públicamente. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que «ninguna de las partes estableció plazos o realizó planteamientos conminatorios», y Díaz-Canel advirtió que no hay negociación si Washington insiste en el cambio de régimen como condición.

Sin embargo, la entrevista de hoy confirma que, pese al rechazo oficial, los agentes de seguridad cubanos sí se acercaron directamente a los presos para ofrecerles la opción de emigrar, lo que revela que las negociaciones tienen un componente operativo directo con los propios detenidos.

El Departamento de Estado reafirmó su compromiso con «la liberación de todos los presos políticos, incluidos Alcántara y Osorbo» y advirtió que Cuba tiene «una pequeña ventana para hacer un trato».