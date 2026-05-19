"No respetan a Marrero": cubanos reaccionan con ironía ante los apagones

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Una fotografía nocturna de La Habana sumida en la oscuridad, publicada en el grupo de Facebook Empresa Eléctrica de La Habana, desató una oleada de comentarios irónicos y furiosos de ciudadanos.

Los cubanos denuncian que los apagones continúan con la misma intensidad en La Habana, afectando a unos circuitos más que a otros, pese a la orden del primer ministro Manuel Marrero Cruz de distribuirlos de forma más equitativa.

El jueves, Marrero dirigió una sesión de trabajo en el Despacho Provincial de Carga de La Habana para evaluar la crisis eléctrica de la capital. Ordenó revisar la rotación de bloques y circuitos priorizando las zonas con más horas de afectación acumulada.

La medida fue recibida con escepticismo generalizado. Los habaneros señalaron que los cortes continuaron sin respetar la disposición del primer ministro, de ahí la frase que circula en redes: «No respetan a Marrero».

La ironía popular tiene un trasfondo de crisis sin precedentes. El déficit eléctrico nacional alcanzó un récord histórico de 2,204 MW en mayo de 2026, superando el máximo previo de 2,075 MW registrado el 6 de marzo.

El detonante inmediato es la crisis de combustible en el país y se agravó con la novena avería de la termoeléctrica Antonio Guiteras, la planta más potente, que salió del sistema el 14 de mayo a las 04:58 horas por un salidero en la caldera. Esto causó un colapso parcial del Sistema Eléctrico Nacional desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo.

La crisis no se limitó a la electricidad: 376,055 personas en La Habana vieron afectado su suministro de agua potable, 66,961 de ellas por roturas y el resto por la falta de electricidad en el sistema de bombeo.

La indignación venía acumulándose desde días antes. El 8 de mayo, en el mismo grupo de Facebook de la Empresa Eléctrica de La Habana, se hizo viral la frase «En el bloque del jefe de la UNE hay corriente», denunciando la desigualdad en la distribución del servicio.

Las protestas se extendieron a al menos 12 municipios habaneros —Guanabacoa, Marianao, Playa, San Miguel del Padrón, Luyanó, Santos Suárez y Habana del Este— con barricadas, fogatas y cacerolazos entre el 13 y el 15 de mayo.

La entrada parcial de la Guiteras al sistema, informada el lunes, no logró evitar los apagones masivos en toda la isla, en lo que se califica como la crisis energética más severa del año.