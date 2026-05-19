"No respetan a Marrero": cubanos reaccionan con ironía ante los apagones

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Una fotografía nocturna de La Habana sumida en la oscuridad, publicada en el grupo de Facebook Empresa Eléctrica de La Habana, desató una oleada de comentarios irónicos y furiosos de ciudadanos.
Los cubanos denuncian que los apagones continúan con la misma intensidad en La Habana, afectando a unos circuitos más que a otros, pese a la orden del primer ministro Manuel Marrero Cruz de distribuirlos de forma más equitativa.
El jueves, Marrero dirigió una sesión de trabajo en el Despacho Provincial de Carga de La Habana para evaluar la crisis eléctrica de la capital. Ordenó revisar la rotación de bloques y circuitos priorizando las zonas con más horas de afectación acumulada.
La medida fue recibida con escepticismo generalizado. Los habaneros señalaron que los cortes continuaron sin respetar la disposición del primer ministro, de ahí la frase que circula en redes: «No respetan a Marrero».
La ironía popular tiene un trasfondo de crisis sin precedentes. El déficit eléctrico nacional alcanzó un récord histórico de 2,204 MW en mayo de 2026, superando el máximo previo de 2,075 MW registrado el 6 de marzo.
El detonante inmediato es la crisis de combustible en el país y se agravó con la novena avería de la termoeléctrica Antonio Guiteras, la planta más potente, que salió del sistema el 14 de mayo a las 04:58 horas por un salidero en la caldera. Esto causó un colapso parcial del Sistema Eléctrico Nacional desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo.
La crisis no se limitó a la electricidad: 376,055 personas en La Habana vieron afectado su suministro de agua potable, 66,961 de ellas por roturas y el resto por la falta de electricidad en el sistema de bombeo.
La indignación venía acumulándose desde días antes. El 8 de mayo, en el mismo grupo de Facebook de la Empresa Eléctrica de La Habana, se hizo viral la frase «En el bloque del jefe de la UNE hay corriente», denunciando la desigualdad en la distribución del servicio.
Las protestas se extendieron a al menos 12 municipios habaneros —Guanabacoa, Marianao, Playa, San Miguel del Padrón, Luyanó, Santos Suárez y Habana del Este— con barricadas, fogatas y cacerolazos entre el 13 y el 15 de mayo.
La entrada parcial de la Guiteras al sistema, informada el lunes, no logró evitar los apagones masivos en toda la isla, en lo que se califica como la crisis energética más severa del año.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética y social en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué continúan los apagones en La Habana a pesar de las órdenes del primer ministro?
Los apagones continúan debido a un déficit récord de generación eléctrica y a la crisis de combustible que afecta al país. A pesar de las órdenes del primer ministro Manuel Marrero Cruz para distribuir los apagones de manera más equitativa, las fallas estructurales y la falta de recursos han impedido mejoras significativas.
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¿Cuál ha sido el impacto de la crisis energética en el suministro de agua en La Habana?
La crisis energética ha provocado que más de 376,000 personas en La Habana enfrenten problemas con el acceso al agua potable. La falta de electricidad impide el funcionamiento de las bombas de agua, afectando gravemente el suministro.
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¿Qué medidas se están tomando para resolver la crisis energética en Cuba?
El gobierno cubano, encabezado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, ha ordenado revisar la rotación de bloques y circuitos para distribuir los apagones de manera más equitativa. Además, se están incrementando las brigadas de respuesta rápida para atender averías. Sin embargo, estos esfuerzos han tenido un impacto limitado debido a problemas estructurales y de recursos.
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¿Qué papel juegan las protestas en la actual crisis energética de Cuba?
Las protestas en Cuba son una respuesta directa al prolongado y severo impacto de los apagones en la vida diaria de los ciudadanos. Estas manifestaciones reflejan el creciente malestar social y se han extendido por varios municipios de La Habana, con cacerolazos y bloqueos de calles como señales de descontento.
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¿Cuál es la situación actual de las termoeléctricas en Cuba?
La situación de las termoeléctricas en Cuba es crítica, con múltiples averías que han contribuido al colapso del sistema eléctrico. La termoeléctrica Antonio Guiteras ha salido del sistema por novena vez en el año, agravando el déficit de generación y la crisis energética en todo el país.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.